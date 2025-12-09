胡鴻鈞為音樂劇「處男秀」打80分 自爆蝦碌事件：唔記得拎阿媽個袋

胡鴻鈞(Hubert)參與《從來是一對》演出，日前於首站佛山粵劇院演出兩場，為了這套音樂劇，Hubert事前花了很多苦功排練，壓力大到爆煲，幸好全場爆滿，演出大成功，更得到觀眾高度評價。

宣掦承傳意思

在音樂劇《從來是一對》中，Hubert飾演男主角，是一個本來於金融機構工作的39歲中年人，失業後歷經迷茫最後選擇在佛山南風古灶龍窯做陶藝，由於陶藝是佛山非物質文化遺產，能夠在音樂劇中宣掦承傳意思，令Hubert覺得好有意義。

樂易玲特地捧場

今次首站佛山兩場，Hubert所屬經理人公司邵氏高層樂易玲都有特地去捧場，對於自己之表現，Hubert給自己80分：「點都要鼓勵一下，頭兩場無乜大失誤，所以都算係幾滿意啦，始終係我處男音樂劇，好似好夢幻咁，慶幸係演出時可以好投入到角色入面，好享受整個演戲過程。」

幸得英姐臨危不亂

由於喺現場踩台排練時間不多，以致在演出過程中，都有發生蝦碌事件：「就係其中一場，本來我要攞阿媽個袋出嚟，但出到台時先突然忘記咗，心諗點算好呢，好彩飾演我阿媽的彭杏英阿英姐係一個舞台劇經驗非常豐富的演員，佢發現我無攞個袋，就立即話阿仔我個袋喺邊呀，你快啲返去幫我攞啦，好彩英姐臨危不亂，彌補到我的失誤，真係好多謝佢。」更令Hubert明白做音樂劇執生技巧真係好重要。音樂劇中除了要現場演繹不少歌舞外，還需要Hubert唱粵曲，令現場觀眾感到驚喜，對於唱粵曲，Hubert覺得有一定難度：「其實要唱出粵劇韻味真係好難，始終排練時間咁短，我只係盡量模仿個語氣。」