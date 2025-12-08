Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」

影視圈
現年29歲，因擔任《中年好聲音》評審而人氣急升的「音樂女神」海兒（陳海兒、Hedy），憑藉其音樂才華與偶像級的亮麗外形，成為網民焦點。近日，有網民在香港街頭成功「野生捕獲」海兒，並將零濾鏡下的照片分享至社交平台，引發熱烈討論。

海兒真實狀態曝光

從網民分享的照片可見，當晚海兒身穿黑色「Yankees」字樣的皮褸，配搭灰色百褶短裙，並將頭髮束起，一身打扮充滿青春少女氣息。在沒有美顏濾鏡的鏡頭下，海兒正與路人親切互動，展現甜美笑容。

相關閱讀：中年好聲音4｜尤淑情首集就做大魔王  海兒激讚最好聽《聽海》Live  三孩之母美容師有觀眾緣

海兒一部份顯粗？

照片曝光後，網民對海兒的真實狀態反應各異。不少粉絲大讚她「皮膚白到發光」，即使在路人視角下依然是「女神級顏值」，狀態極佳。然而，也有部分網民持不同意見，認為她臉上略顯油光，蘋果肌「有啲怪怪哋」，而一雙美腿也比平時在鏡頭上看到的稍為圓潤，顯得「比較粗」。

海兒獲大批粉絲護航

不過大批支持者立即為偶像護航，認為臉上的油光很可能只是現場燈光問題所致，而「肉肉腿」更顯健康性感，無損女神風采。事實上，海兒本人對街拍似乎並不在意，她曾大方表示，在茫茫人海中能相遇也是一種緣分。

相關閱讀：中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒

