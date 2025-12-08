高鈞賢對繼子女視如己出  月花六位數養家負擔大  富貴妻事業受挫：押龍鳳鈪向員工出糧

前TVB香港先生、現年41歲的男星高鈞賢，近年將事業重心轉往中國內地發展，並與內地富貴女友黃梓漫（Christine）結婚，之後更喜獲一女，加上太太與前夫所生的一對子女，一家五口樂也融融。然而高鈞賢坦言家庭開支龐大，每月高達六位數字，面對黃梓漫近日公司於美國上市被勒令停牌，高鈞賢夫婦都對未來充滿信心，黃梓漫更指自己見慣風浪，曾抵押龍鳳鈪向員工出糧。

高鈞賢一家之主的重擔

踏入不惑之年，高鈞賢的人生角色迎來重大轉變。他受訪時曾言：「從前作為演員，只渴望遇上好角色，但如今我已成為一家之主，這個『男主角』比任何都來得重要。」為了維持一家五口的生活，高鈞賢除了演藝事業，更積極開拓財源，擁有自己的公司，團隊負責拍攝影片和直播帶貨，並創立自家服裝品牌，即使沒有拍劇，亦有穩定收入。

高鈞賢：黃梓漫感情生活黑暗

對於太太黃梓漫，高鈞賢充滿愛護與欣賞。他坦言，當初曾因對方失婚並有子女而卻步，但最終明白心靈上的溝通更為重要。他欣賞太太的堅強，並以守護她為己任：「她過去的家庭與感情生活比較黑暗，她覺得我可以帶來新的光芒，而我亦引以為傲，能夠給予她溫暖。」

黃梓漫做生意遇上風浪

黃梓漫創辦的美容公司「美妍堂」（MCTA）早前在美國納斯達克成功上市，股價一度飆升逾六倍，令其身家暴漲至超過27億港元。正當事業看似一帆風順之際，上月其公司卻遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，勒令停牌。 面對事業上的重大挫折，黃梓漫在社交平台發文，坦言心情如坐過山車，但會坦然面對。 她憶述創業初期的艱辛，表示九年前由兩個人的公司發展到現時近五十人的規模，在疫情最困難的時候，甚至要抵押嫁妝的龍鳳鈪，為員工出糧。

黃梓漫有東山再起的勇氣

黃梓漫堅定地表示：「如果沒有東山再起的勇氣，就沒有絕處逢生的機會，沒有破繭成蝶的蛻變，也沒有真正掌握命運的可能。成功就是從失敗到失敗，而熱情不減。這份『熱情』的根基，正是東山再起的勇氣。」 不少網民留言為她打氣，佩服她的毅力與承擔。

