立法會選舉︱汪明荃便裝look出動履行公民責任 現身會展票站 場外情況大公開

今日（12月7日）是立法會換屆選舉投票日，新一屆90名議員將由選舉委員會界別、功能界別及地區直選產生。向來關心社會事務的TVB鎮台之寶汪明荃（Liza姐）今早亦有前往票站投票，並在IG分享照片，履行公民責任。

汪明荃揭會展投票情況

汪明荃今日穿便裝到會展投票，她站在投票站外拍照，精神奕奕，看起來心情相當不錯。另一張照片可以看到現場設有清晰的指示，投票站外的秩序良好，投票過程顯得相當順暢。

汪明荃於政界資歷深厚

汪明荃在演藝界地位崇高，有「阿姐」的尊稱，但她同時也積極參與公職，服務社會。汪明荃曾任多項公職，包括港區人大代表及全國政協委員，在政界亦有一定資歷。此外，她多年來致力推動香港粵劇藝術發展，曾擔任香港八和會館主席，現時則是香港電視專業人員協會榮譽主席及中國文學藝術界聯合會香港會員總會會員。

汪明荃在1981年獲選為「十大傑出青年」，2004年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章，以表揚她在演藝界的卓越成就、對公益事務的熱心貢獻及終身學習的精神。這次立法會選舉，汪明荃亦以身作則，呼籲大家踴躍投票，選出心儀的代議士，為香港的未來作出貢獻。

