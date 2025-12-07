Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉2025｜劉鑾雄夫婦恩愛投票 甘比揮動心意卡：投咗票未？ 揭慈善基金將長遠助大火災民

影視圈
更新時間：12:03 2025-12-07 HKT
發佈時間：12:03 2025-12-07 HKT

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，早上10時30分，富商劉鑾雄與太太劉陳凱韻（甘比）乘坐7人車到達位於大坑徑的投票站，兩人落車時精神奕奕地跟記者打招呼講早晨，之後他們拖著手站在票站外影相，然後在保鑣陪同下進入投票站。

大劉輕擁甘比

逗留約7分鐘後，已完成投票的劉鑾雄與甘比離開票站，當中自行步入票站的劉鑾雄改成坐著輪椅出來，期間甘比亦揮動手上的心意卡，問在場記者：「你哋投咗票未？」而劉鑾雄其後就示意可站起來跟太太合照，之後他便輕擁太太，甘比則豎起拇指。甘比表示：「雖然我們心情仍然很沉重，但今天需要盡公民責任來投票，希望大家都出來，投自己心儀的人選！」

相關閱讀：甘比罕談父母背景 意外爆與劉鑾雄緣份早注定早是「自己人」   與劉媽媽有一共通點深得奶奶喜愛

甘比透露慈善基金助火災災民

甘比補充：「劉生創辦的慈善基金40年來一直致力幫助有需要人士，今次火災亦不例外，除金錢上的捐助，我們亦派出義工協助災民。同時，劉鑾雄與陳凱韻慈善基金更加關注災民日後的生活和精神健康，希望為他們提供更長遠的服務和協助。」

