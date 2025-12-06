患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影

日本演藝圈日前傳來令人哀傷的消息，資深女星中島裕（中島ゆたか）的經理人公司對外證實，她已於上個月27日因大腸癌不幸病逝，享年73歲。據悉，她的葬禮已由家人低調舉行。

中島裕是世界小姐亞軍

中島裕的演藝生涯始於選美舞台。1952年出生的她，在1971年代表日本奪得「太平洋小姐」后冠，同年更在世界小姐選美大賽中獲得亞軍，為日本爭光。擁有亮眼外型的她，隨後順利轉戰大銀幕。

1973年，中島裕以電影《夜之歌》系列中的〈女人之道〉篇正式出道，精湛的演技讓她一舉拿下日本電影製片人協會新人獎，從此星路大開。她後續演出了大量電影及電視劇，特別在動作片和《卡車野郎》系列中的演出，讓觀眾留下深刻印象。即便年歲增長，她對演戲的熱情絲毫未減，2022年還參與了電影《超級戰鬥純烈者》的演出。

中島裕三年前罹患大腸癌

據了解，中島裕在三年前被診斷出罹患大腸癌，並為此接受了手術。然而，她依然樂觀面對，積極參與演藝活動。她最後一次公開露面，是在今年7月6日，為了支持「《卡車野郎》50周年紀念活動」而現身，更在現場獻唱電影主題曲，當時的她看起來精神奕奕，完全看不出正為病痛所苦。如今傳出她不敵病魔離世的消息，讓許多影迷感到震驚與不捨。

