前港姐亞軍吳婉芳老爺胡寶星離世享壽佰齡  家屬遵其遺願已低調出殯

影視圈
更新時間：18:30 2025-12-04 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-04 HKT

前港姐亞軍吳婉芳的家翁、著名慈善家及律師胡寶星，於2025年11月21日凌晨在養和醫院離世，積閏享壽佰齡。胡家已於報章刊登訃聞，並表示已遵照其遺願，低調完成殮葬儀式。

胡寶星法律界翹楚

胡寶星是「胡關李羅律師行」的創辦人之一，為香港法律界備受尊崇的前輩。他早年赴英留學，取得倫敦大學國王學院法學學士、院士及博士等學位，並於1959年獲得英國律師公會律師資格及優異獎狀。除了在法律界的卓越成就，胡寶星亦是一位熱心的慈善家和教育家，並曾於六、七十年代擔任市政局民選議員。

相關閱讀：吳婉芳百億新抱進駐小紅書 跟「霍英東最美千金」漢服回鄉尋根 竟因一事引網民吐槽？

胡寶星馬場巨人

胡家由「喜蓮牌」電髮產品起家，因此胡寶星名下的馬匹均以「喜蓮」命名，在馬場上叱咤風雲。其中，「喜蓮之星」與「喜蓮福星」分別於1993年及2008年勇奪《香港打吡大賽》冠軍，而「喜蓮之星」更榮膺1993年的「香港馬王」。「喜蓮精神」則在2002年杜拜司馬經典賽中獲得亞軍，戰績彪炳。

吳婉芳淡出後成賢內助

胡寶星與妻子胡方雪芳育有四子一女，二子胡家驊的妻子便是1986年的港姐亞軍吳婉芳。吳婉芳自1993年嫁入胡家後，便淡出娛樂圈，專心相夫教子。她與家翁胡寶星的感情非常深厚，協助打理家族的日本餐廳生意。胡寶星生前與太太胡方雪芳恩愛逾恆，胡太曾透露夫妻相處之道在於「男扮聾、女扮啞」，成為一時佳話。

相關閱讀：前港姐吳婉芳2萬呎8層獨立屋曝光 囝囝意外洩屋內寬敞空間 大宅曾獲國際獎

