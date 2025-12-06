已離巢TVB視后街頭與人爆發「衝突」？驚動警員到場調停 心水清網民睇穿一事：嚇一跳

近日，Threads上瘋傳一段影片，可見視后李佳芯（Ali）與黎諾懿在馬來西亞街頭爆發激烈「衝突」，甚至有警員到場調停，引起網民注意。不過，心水清的網民及粉絲馬上認出，這其實是他們正在拍攝新劇的場面，一場「街頭衝突」原來是逼真的戲劇情節。

警員介入場面火爆

根據網民上傳的影片及相片，李佳芯與黎諾懿在街頭上演對手戲。片中兩人情緒激動，黎諾懿更在李佳芯面前非常大動作演繹霸氣一面，其後更有穿著制服的警員介入，場面火爆，乍看之下彷彿是真的發生衝突。然而，許多心水清的網民馬上意會到這是在拍戲，並對二人迫真的演技表示讚賞，紛紛表示「嚇一跳，還以為是真的」、「演技太好了，期待新劇」！

相關閱讀：TVB頒獎禮2025丨已離巢炎明熹與李佳芯再戰《萬千星輝頒獎典禮》 Gigi舊歌攞完獎又再提名

新劇《義和》挑戰黑幫題材

據悉，李佳芯與黎諾懿此次合作的是Astro原創劇集《義和》。該劇以黑幫為題材，講述小鎮黑幫在老大過世後，內部權力洗牌的權謀鬥爭。這也是李佳芯離開TVB後拍攝的首部劇集，她在劇中將挑戰飾演「江湖大嫂」的角色，一改以往戲路，造型霸氣十足。而黎諾懿則飾演一名幫派領袖，將會有連場打鬥及槍戰場面。兩人繼《BB來了》後再度合作，默契依舊，令外界相當期待他們在新劇中擦出的新火花。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨李佳芯43歲生日PO「黑白照」 許願盼香港人「大家平安」