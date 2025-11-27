Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨李佳芯43歲生日PO「黑白照」 許願盼香港人「大家平安」

影視圈
更新時間：18:55 2025-11-27 HKT
發佈時間：18:55 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，截至今日（27日）下午3時，死亡人數增至55人，逾70人受傷，包括一名殉職消防員。今日43歲生日的李佳芯（Ali），選擇以低調而溫暖的方式，與港人同心，為受災者祈福。

李佳芯表達沉痛心情

李佳芯今年的生日氣氛與往年截然不同，在生日前夕，遇上香港罕見大火意外，全城陷入一片哀愁之中。李佳芯今日在IG的限時動態，上載一張天空呈現煙柱的黑白照，寫下今年的生日願望：「今年的願望，願大家平安」，表達對災情的沉痛心情。

相關閲讀：「視后」李佳芯宣布離巢TVB！結束12年合作關係：零局限接受不同挑戰

李佳芯心繫社會

李佳芯的帖文一出，獲大量網民轉發及支持。不少網民稱讚她在生日之際，仍然心繫社會，關懷不幸的災民，是「人美心善」的典範。也有網民表示，李佳芯的生日願望也是所有香港人的願望，希望逝者安息，傷者早日康復，受影響的居民能夠盡快重建家園。

相關閲讀：李佳芯曾收網民性器官相：要識得保護自己 讚Bob公開大女遭留言「性騷擾」係好事 盼推出自家甜品品牌

