90年代性感女神大女想繼承衣缽？分享生活為名晒身材為實 常除衫、「真空」上陣極豪放

影視圈
更新時間：21:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-05 HKT

90年代性感女神李婉華移民加拿大多年，與圈外人老公育有一女兩子，22歲大女Natalie近來在美國留學，攻讀碩士。Natalie時常在IG分享生活影片，公開在美國的求學時光，不過每次Natalie分享影片似乎主要都是晒身材。日前她在IG上載最新影片，片中同樣有在鏡頭前脫衣的畫面，未知是否想繼承媽媽衣缽，做「性感女神」。

李婉華女兒愛於鏡頭前脫衣

Natalie在加拿大長大，作風自然較為西化，毫不吝嗇地分享自己的生活。無論是與朋友出海暢遊的泳裝照，或是在紐約街頭的隨性抓拍，她都散發出健康性感美。其實翻查Natalie分享的影片，不難看到她對自己身材充滿自信，經常在鏡頭前換衫，更不介意「真空」上陣。她日前分享的IG影片就可見她穿上浴袍，「真空」在鏡前吹頭髮，畫面相當香艷。

Natalie有演藝夢

Natalie不僅外形亮眼，更是名副其實的學霸。她早前於多倫多大學以國際關係科高等榮譽的優異成績畢業，現時更在紐約大學攻讀碩士。雖然學業成績彪炳，但她似乎對演藝事業抱有濃厚興趣。李婉華曾透露，女兒對唱歌、跳舞及演戲都充滿熱情。對於女兒是否有意入行，李婉華表示不會反對，但希望她能先完成學業，裝備好自己，但就希望女兒不要選美，因為「美」不應由他們來評價。 

