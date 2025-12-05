劉松仁為宏福苑五級火心碎 以為已看化竟受巨大衝擊「好似有想死嘅感覺」：因為我係香港人

大埔宏福苑五級大火災情慘烈，造成過百人死亡，至今仍有數十人失聯，生死未卜，事件引發各地關注。劉松仁日前在進行網上信仰分享會，亦有談及香港這次不幸的無情大火，他痛心表示：「呢件事情對我影響好大。」劉松仁沉重談及大火，更看似數度哽咽，「呢件事件對我嚟講，個衝擊好大。」他指火災引發他思考：「我突然覺得，原來我好難過喎……我已經咁睇得開㗎啦，點解我會咁難過呢？呢樣嘢值得我思考。」

劉松仁：原來我好難過

在分享會中，劉松仁神情哀傷，坦言這場無情大火令他無法像過往一樣，冷靜、理智地準備分享會內容。他說：「因為我感情佔咗我好多嘅空間，然後我冇辦法即時跳出來……我做唔到，我覺得好困難。」現年70多歲的劉松仁，本以為在人生閱歷上已看透世事，但這場大火卻讓他重新認識自己，「我之前嘅體悟就係，我覺得我知道我係點。但係呢個moment，我突然覺得，原來我好難過喎……」他深入剖析，這份沉重的悲痛源於一份歸屬感：「我就覺得，嗯，因為我係香港人，佢發生喺香港。」

劉松仁：因為我都係香港人

劉松仁解釋，雖然世界各地的人都會對這場災難感到悲傷，但程度上卻因與香港的連結而有所不同。他說：「就好似我哋睇中東戰爭、烏克蘭戰爭咁，感受上總會有啲唔同」，而身為華人、或已移民的港人，感受會再深一層。但他認為，自己感受到的痛楚，肯定比他們更甚：「我一定係比佢哋多啲，因為我都係香港人。咁喺大埔住嘅人，佢哋一定比我多啲（感受），係咪？咁如果喺嗰度有朋友嘅人，就比我更多啲。」他認為，最悲痛的莫過於在火災現場樓下，焦急地等待親人消息的家屬，「我哋再比較當日喺樓下嘅親人，其實冇得比，佢哋嗰種難過係大過我哋好多好多。」

無助感令劉松仁憶起亡母

劉松仁更坦言，火災中那種無奈與無助的感覺，令他憶起當年面對母親病逝時的無力感。他說：「呢個感覺，正正係我當年對住媽媽嗰時嗰個感覺。我對住我媽媽嘅病嘅時候感覺，無助，無奈，唔知點。」他形容那是一種走到絕路，「所以我咪話，『我好似有個想死嘅感覺』，意思就係……因為我行到絕路，係完全無可奈何，我喺嗰個經驗裡面，我就重生喇！」他認為有如此多人捐款，除了展現人間有愛，某程度上是想抒發心中的「無能為力」，他表示：「即係好似做返啲嘢咁，實際上對嗰件事實質……係冇辦法阻止佢發生，嗰個難過、無奈、無助，冇辦法補救，根本做唔到嘢。」

劉松仁反思生命渺小

劉松仁慨嘆，這場災難讓他再次感到生命的渺小，「我哋都想像唔到會咁燒法㗎嘛……你以為『乜嘢我都唔怕』、『我咩未見過呀？』你好似好巴閉咁，實際上唔係，我哋好渺小。」他認為，有信仰的人是幸福的，因為在面對如此巨大的悲痛時，可以有所交託。