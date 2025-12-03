大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事

大埔宏福苑（11月26日）發生五級大火，造成嚴重傷亡，摧毀了無數家庭，社會各界都積極為災民提供支援和協助，演藝界亦有不少熱心人士伸出援手，有錢出錢，有力出力。不過，藝人們捐款的數字就往往成為外界關注焦點，甚至將某些藝人來作比較。昨日YouTube頻道「田豪祖3寶channel」開直播，邀請得已故「慈善伶王」新馬師曾的長子鄧兆尊作客做嘉賓，當中被問到藝人捐款是否有壓力時，他就揭開藝人公開捐款數目背後目的！

鄧兆尊捐錢冇壓力

被指坐擁多個物業、身家過億的鄧兆尊，直播中被問到捐款可有壓力時，他即反駁並淡定回應：「我講你聽係冇壓力，掉返轉講，點解我要出嚟講俾人聽我捐咗幾多錢？！」主持人之一的曾志豪追問：「唔講，但都會問你有冇捐錢吖嘛？」鄧兆尊續說：「每個人有自己睇法，我屋企教我做咗善事唔使講畀人聽，自己心安理得就得。講你聽嘅原因，係我依家搵緊食，我話俾你聽因為我費事畀人插。」

接着，鄧兆尊繼續揭開藝人公開捐款真正目的是為慳稅：「第一；其他點解有啲人捐錢會喺自己慈善基金講出嚟，嗰啲真係捐錢，私人攞出嚟未必係（會講）捐錢，因為捐錢例如每年《歡樂滿東華》、《仁濟》......點解咁多人衝出嚟捐錢，啲大有錢佬，因為啲錢可以抵消佢哋畀嘅稅。藝人都一樣，例如捐100萬，咁稅可以扣返（免稅額）100萬，所以好多藝人衝出嚟我捐咗呢個錢，咁稅咪俾少咗囉。」

素海霖：捐幾多關你X事

港產AV女優素海霖早前亦向仁濟醫院捐贈了一筆捐款，雖然獲得不少網民支持，但亦有反對聲音。素海霖上載了一條自拍短片，她爆seed說：「其實班X樣可唔可以收嗲？係呀我會講粗口，唔使用呢樣嘢嚟攻擊我。捐幾多關你X事咩，人哋都係用緊錢，捐三百蚊又好，三千蚊又好，三萬蚊又好，就算三十蚊又好，人哋都係用緊本身呢啲錢去做其他嘢。」她續說：「唔使特登去影響人，好似要情緒勒索，一定要捐邊間先得，如果唔係冇用。總之，一有事啲人醜態出晒嚟，食屎啦！」

