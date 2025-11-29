劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨

劉松仁近年淡出幕前，生活低調，間中參與舞台劇製作。近日，聖瑪加利大堂的官方YouTube頻道上載了一段名為「與劉松仁共赴一場心靈之約」的影片。片中，劉松仁分享與亡母相處往事，罕有地深入剖白自己複雜的家庭背景和童年歲月，坦言因父親有兩位太太，令母親極度缺乏安全感，從而對他實行嚴厲管教，使他一度心生怨恨。

劉松仁剖白複雜家世

在分享會中，劉松仁公開提及自己的家世，指爸爸很早已離世，因此主要都是由媽媽管教他。他說：「我爸爸有兩個老婆，我哋呢邊係細房，所以我媽媽好無安全感，佢將所有安全感放晒喺我身上，所以對我管教得好嚴厲，嚴厲到一個不近人情嘅地步。」劉松仁形容自己小時候是個頑皮的「街童」，母親的嚴苛讓他一度感到難以接受，甚至產生怨恨，不明白為何媽媽不能像別人的母親一樣溫柔。然而，隨著年歲漸長，他才慢慢理解，母親的嚴厲其實源於她的不安與愛。他感悟地說：「今日我擁有的一切，都是來自媽媽的嚴厲」，正是母親當年的管教，才塑造了今日的他，讓他學會紀律和堅持。這份遲來的理解，也讓他解開了多年的心結。

劉松仁修補母子關係

影片中展示了多張劉松仁從未公開的家庭照片，當中可見他的兄長以及父母的樣貌。他在分享會上，大談如何修補與媽媽的關係，由花更多時間陪伴媽媽，到與媽媽擁抱、牽手等，他也花了不少心力：「我諗我阿媽，可能幾十年都冇畀男人攬過……我就攬住佢，佢初初都唔自然，但慢慢佢就將個頭挨喺我膊頭度。我知道，佢搵到一個依靠。」他更分享，如何開始在日常中與母親建立更親密的聯繫：「我哋去行街，我會拖住佢隻手。佢一開頭都好唔慣，會縮開，但慢慢佢就習慣咗，有時仲會主動伸手過嚟。」他認為真正的孝順與金錢、物質無關，而是知道父母內心需要、最缺乏的東西，可付出這些才稱得上真正的孝順。

