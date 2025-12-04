Anson Lo首張個人專輯《KINGDOM》火速售罄 周六開騷忙綵排 捐盈利支援災民

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）首張個人專輯《KINGDOM》今日面世，以A或B版雙封面設計，產品內附有CD一隻、相片集一本、歌詞簿一本、貼紙一套五張、小卡一套兩張（A或B版）及摺疊海報一套兩張（A或B版）。官網簡介寫道︰「 盧瀚霆首張個人專輯《KINGDOM》，不僅是一個國度，而是一種追求」。

Anson Lo與災民同行

專輯於今日（4日）11點起，於MIRROR SHOP官方網站及各大唱片店開售，甫開賣不久，多個平台便火速售罄。由於大埔宏福苑發生五級火災造成逾百人傷亡，Anson Lo繼早前捐出100萬元後，日前宣布《Anson Lo“Kingdom”Live 2025》演唱會的首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐贈予本地募捐平台，以支援受災居民。

而一連5場演唱會將於周六舉行，Anson Lo近日忙於綵排，他在IG限時動態上載綵排情況的相片，貼心留言︰「比我辛苦100倍的所有dancer朋友們、排舞老師們、工作人員，忙於處理全部事情的細榮老師（莊少榮），整隊band和舞台工作人員，明天入台，辛苦各位了」。

