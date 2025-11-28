大埔宏福苑五級火丨Anson Lo捐百萬低調行善 被爆視訊慰問受災神徒 獲封為「人間天使」

在無情火災吞噬大埔宏福苑家園的黑暗時刻，30歲的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）用行動燃亮愛心，不僅低調捐出港幣100萬元支援「仁濟緊急援助基金」，為受災居民送上即時援助與溫暖外，更在得知有「神徒」(Fans)受災後立即行動，透過粉絲會送上急需物資，還親自以視訊通話溫暖問候，得知道內情的「神徒」直呼：「佢真係好好，我哋冇跟錯人！」

為我的家盡點綿力

當大埔宏福苑五級大火奪走無數家庭摯親與家園時，Anson Lo與楊穎(Angelababy)、鄧紫棋(G.E.M.)共同慷慨解囊各捐百萬獲仁濟醫院發文感謝，但Anson Lo謙遜地表示：「只是為我的家盡一點綿力，記住我們每一位的力量都很重要，希望平安盡快重回每個香港人身邊。」

最令人動容的是，Anson Lo在捐款後持續關注災情，當發現自己的粉絲也成為災民時，他立即啟動「寵粉模式」迅速透過FC送上實質援助，更親自以視訊通話給予精神支持。這份超越偶像與粉絲界線的真摯關懷，知道內情的神徒激動地在社交媒體發文說：「真係好好，我哋冇跟錯人，做善事唔張揚，撈(Anson Lo)自己捐咗100萬出，如果唔係仁濟出post都冇人知，感恩有撈撈，希望受影響嘅災民可以撐過關，我哋全香港人同你哋一齊行！」亦有神徒形容Anson Lo為「人間天使」：「佢知自己嘅力量可以為別人帶來希望！」

