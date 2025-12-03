Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜盧瀚霆捐出首場個唱門票兼專輯盈利 演唱會拒受一切花籃應援

更新時間：13:45 2025-12-03 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五級火災，造成逾百人傷亡，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）日前不僅向「仁濟緊急援助基金」捐出港幣100萬元，為受災居民送上援助與溫暖外，得知有「神徒」（粉絲暱稱）受災情影響，立即行動透過粉絲會送上物資，並親自以視訊通話問候，更送上親筆信作鼓勵。今日（3日）宣布將其演唱會首場門票及專輯《KINGDOM》的盈利捐出。

Anson Lo支援受災居民

Anson Lo將於本月6-10日假亞博Arena舉行演唱會，MakerVille今天（3日）於官方社交平網發文宣布︰「各位歌迷及各界好友：《Anson Lo “Kingdom” Live 2025》將會如期舉行，並為了支持受災居民，我們將作出以下安排：本次演唱會的首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐予本地募捐平台。此外，本次演唱會亦將婉謝一切花籃、應援等饋贈。我們誠摯呼籲大家將這份心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援。我們會繼續以音樂陪伴大家，渡過難關。」

