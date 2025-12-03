東張西望｜宏福苑災民重返居所「周圍有燶味」  居民懶理心理陰影求返屋企：住總統套房都冇用

大埔宏福苑五級火事件全城關注，TVB《東張西望》今晚繼續跟進相關事件。今早政府讓未受火災波及的宏志閣居民重返家中執拾物件，時間有1個半小時，不少居民晨早就重返宏福苑，於火災後首次再返屋企。居民表示對今日政府安排感滿意，指出宏志閣雖然未有着火，但周圍仍出現燶味。居民現時最擔心的是未來住屋安排，有居民指他好想盡快返屋企住，並指「畀個總統套房我都冇用，都唔夠我個狗竇」。

宏福苑五級火｜居民有1個半小時執拾

今早大批宏志閣的局民返到久違的家，他們都拖着大大小小的喼，重返家中執捨有用的東西。不少居民都表示，不會取太多東西離開，因為未來的住屋安排仍未有着落，沒有理由將家中的東西全數遷出，都表示只能見步行步。

宏福苑五級火｜黃太：雖傷感但仍想回家

吳先生表示心情好難過，因為他有多達20至30個朋友罹難，並指其中一對朋友是兩夫妻，他們是相擁着離世。而黃太就擔心之後的住屋問題：「其實政府都幫咗好多，依家希望政府可以延期，畀我哋呢班住酒店嘅居民可以繼續暫住，唔好14日就趕走我哋，因為我都唔知可以去邊」。黃太表示曾跟不少宏志閣街坊溝通，他們都表示雖然是十分傷感，但若可返宏志閣住，他們也會願意。而黃小姐亦指，因為居民當中有好多八、九十歲老人家，若可重返舊居居住，大家會有個照應，而且不會不習慣。

宏福苑五級火｜李先生想念自己的「狗竇」

陳小姐就指今日整個執拾流程都很順利，盛讚當局安排不錯，不過就表示聞到燶味。另外她就指自己非常不開心，因為仍有朋友失聯；並表示若讓她返回舊居所居住，她都要努力撇走陰影才行。而李先生就斬釘截鐵地表示，希望可以盡快返回舊居居住：「喺未受影響之下，喺清走所有危險物品之後，可以畀我哋返去住。如果有一座人可以返去住，就可以減少用社會資源；另外，其實你畀個總統套房我住，都唔及我個狗竇」。

