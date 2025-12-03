大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸

大埔宏福苑近日發生的一場五級大火，令全港市民痛心，除了造成嚴重的人命傷亡，更有數千家庭頓失家園，情況令人憂心。現年39歲的前香港小姐冠軍劉倩婷（Sandy）亦以保良局善業拓展、籌募及企業推廣總主任的新身份，親身走到最前線，為受災市民送上最直接的關懷與援助。

劉倩婷深入社區親力親為

保良局日前聯同社福界心連心大行動，於中華基督教會馮梁結紀念中學設立臨時庇護中心，為災民提供緊急支援。剛剛履新不久的劉倩婷，連續兩天現身支援站，親力親為地派發援助金及應急物資，包括保暖衣物和日用品等，希望能為災民解燃眉之急。

劉倩婷遇80歲災民稱無家可歸

劉倩婷在社交平台上分享了現場的情況，並以英文寫下了一段令人心酸的經歷：「連續兩天在支援站發放緊急援助金和物資。一位坐輪椅的80歲老婦淚流滿面地說：『我80歲了，無家可歸…』我們所有人都崩潰了。」她表示，已立即將這位婆婆轉介至保良局的服務處，並祈求她一切安好。從照片中可見，劉倩婷全情投入，細心地為災民送上物資，眼神中流露出滿滿的關切。

劉倩婷從選美冠軍到慈善先鋒

劉倩婷自2009年奪得香港小姐冠軍後，便投身演藝圈，並加入了港姐慈善團體「慧姸雅集」，開始了她的慈善事業。2013年，她與比她年長16歲的著名堪輿學家李丞責結婚，婚後育有兩女，家庭生活幸福美滿。為了更好地照顧家庭，她於2014年離開TVB，逐漸淡出幕前，並將更多時間和精力投入到慈善工作中。

劉倩婷曾擔任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長

劉倩婷之後在慈善界的貢獻備受肯定。她曾擔任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長，並榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2023年度十大傑出青年，以及「大灣區傑出關愛女企業家」等多項殊榮。早前，她更獲香港特區政府授予榮譽勳章（MH），成為史上首位獲此榮譽的香港小姐。對於加入保良局擔任要職，劉倩婷表示：「在新崗位上，我將致力拓展善業，連結企業與社會各界，共同開發更創新、長遠的慈善項目，將資源與關懷傳遞至社區每個角落。」

