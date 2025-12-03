大埔宏福苑五級火丨ViuTV曾借宏福苑取景拍反圍標劇集 《小業主戰線》將重新調整拍攝安排

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命大火，釀成逾150人死亡。昨日（2日）有網民在Threads發布聲稱是「宏福苑大火前最後一張公告」的相片，疑揭ViuTV曾申請到宏福苑拍攝一部以反圍標為主題的劇集《小業主戰線》，由張繼聰與周秀娜主演。昨日ViuTV證實劇集曾到宏福苑取景，已決定重新調整拍攝安排。

張繼聰回覆網民

ViuTV回覆傳媒表示：「《小業主戰線》一劇早前曾於宏福苑進行拍攝工作。劇組仝人對火災事故深感悲痛，並向遇難者致哀及痛失家園的居民致以慰問。受事故影響及考慮到宏福苑居民的感受，劇組將重新調整拍攝安排。」而張繼聰今日（3日）在threads回覆轉發報道的網民，表示保持正面態度：「Stay positive」。

宏福苑原借場地拍劇至明年1月

據網民分享的圖片所見，宏福苑業主立案法團曾在2025年11月8日發出通告，借單位進行拍攝工作：「法團收到ViuTV劇組的申請，擬於本年11月中旬至明年1月中旬在本苑拍攝電視劇集。劇組除在屋苑公眾地方進行拍攝外，亦希望能到4個單位內進行拍攝工作。」

通告未有提及劇集名，但一眾網民猜測，劇集正是由張繼聰和周秀娜主演的ViuTV新劇《小業主戰線》。據指劇情講述一群小業主為對抗法團圍標而展開鬥爭，其題材與時下熱議的屋苑管理問題息息相關，讓網民對此巧合感到驚訝。

《小業主戰線》講述反圍標故事

ViuTV在今年10月的「ViuTV 2026 節目巡禮」上，已重點推介《小業主戰線》。官方介紹此劇為「一套超寫實嘅民生議題原創劇」，講述「一班香港地道小業主 VS 圍標集團」的故事。作為主演之一的張繼聰當時表示，劇本題材新穎，描繪小業主對抗業主立案法團的公義之戰，能拆解利益背後的人性與權力，是「貼地又夠火」的現實題材劇。有傳媒就劇集拍攝地點聯絡張繼聰，他請傳媒向ViuTV查詢：「我一個演員唔方便答。」

