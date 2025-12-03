Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨ViuTV曾借宏福苑取景拍反圍標劇集 《小業主戰線》將重新調整拍攝安排

影視圈
更新時間：11:30 2025-12-03 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命大火，釀成逾150人死亡。昨日（2日）有網民在Threads發布聲稱是「宏福苑大火前最後一張公告」的相片，疑揭ViuTV曾申請到宏福苑拍攝一部以反圍標為主題的劇集《小業主戰線》，由張繼聰與周秀娜主演。昨日ViuTV證實劇集曾到宏福苑取景，已決定重新調整拍攝安排。

張繼聰回覆網民

ViuTV回覆傳媒表示：「《小業主戰線》一劇早前曾於宏福苑進行拍攝工作。劇組仝人對火災事故深感悲痛，並向遇難者致哀及痛失家園的居民致以慰問。受事故影響及考慮到宏福苑居民的感受，劇組將重新調整拍攝安排。」而張繼聰今日（3日）在threads回覆轉發報道的網民，表示保持正面態度：「Stay positive」。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」

宏福苑原借場地拍劇至明年1月

據網民分享的圖片所見，宏福苑業主立案法團曾在2025年11月8日發出通告，借單位進行拍攝工作：「法團收到ViuTV劇組的申請，擬於本年11月中旬至明年1月中旬在本苑拍攝電視劇集。劇組除在屋苑公眾地方進行拍攝外，亦希望能到4個單位內進行拍攝工作。」

通告未有提及劇集名，但一眾網民猜測，劇集正是由張繼聰和周秀娜主演的ViuTV新劇《小業主戰線》。據指劇情講述一群小業主為對抗法團圍標而展開鬥爭，其題材與時下熱議的屋苑管理問題息息相關，讓網民對此巧合感到驚訝。

《小業主戰線》講述反圍標故事

ViuTV在今年10月的「ViuTV 2026 節目巡禮」上，已重點推介《小業主戰線》。官方介紹此劇為「一套超寫實嘅民生議題原創劇」，講述「一班香港地道小業主 VS 圍標集團」的故事。作為主演之一的張繼聰當時表示，劇本題材新穎，描繪小業主對抗業主立案法團的公義之戰，能拆解利益背後的人性與權力，是「貼地又夠火」的現實題材劇。有傳媒就劇集拍攝地點聯絡張繼聰，他請傳媒向ViuTV查詢：「我一個演員唔方便答。」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜張繼聰與謝安琪捐仁濟100萬 鄧麗欣畫展門票收益助災民

眾星悼念大埔宏福苑五級火死難者：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
16小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
20小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
9小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 11:06 HKT
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
19小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
10小時前