宏福苑五級火丨《帶阿姐看世界》今晚復播 加插汪明荃慰問片：呼籲大家關心今次事件

因早前大埔宏福苑發生嚴重火災，TVB台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》停播四集以示哀悼。節目於今晚（2日）十點半在翡翠台恢復播映，並在節目開始前，加插了汪明荃（阿姐）為火災災民打氣及慰問的片段。

汪明荃：心情非常沉重

片中汪明荃表示心情沉重，並向所有受影響的朋友、消防員、醫護人員及參與救災的每一位致敬，祝願大家平安，一同重新出發。她說：「大家好，我係汪明荃。上星期三大埔宏福苑嘅火災，我同大家一樣，心情非常沉重。喺度我代表我哋節目團隊，向所有受今次火災影響嘅朋友，送上最深切慰問；同時亦向各位消防員、醫護人員同埋參與救災嘅每一位致敬。作為藝人，我都希望盡一分力，呼籲大家關心今次嘅事件；而另一方面，我亦都希望以演員嘅專業，藉住做好嘅節目，陪伴大家，將溫暖送畀你哋。祝願大家都平安，我哋一齊再出發。」

周嘉洛陪汪明荃獻「第一次」

今晚復播的節目內容將繼續澳洲站的旅程，由「旅伴」周嘉洛陪伴汪明荃體驗人生首次的「Roof Climb」，登上50米高的阿德萊德橢圓球場（Adelaide Oval）頂部。有畏高症的汪明荃在挑戰前難掩緊張，不斷深呼吸，而一旁的周嘉洛則盡顯「暖男」本色，細心地幫汪明荃穿上保護裝備，並不斷打氣：「唔使擔心呀阿姐，我會一路喺你後面。」在周嘉洛的鼓勵下，汪明荃最終鼓起勇氣，完成了懸空後仰的創舉。事後她坦言，雖然緊張，但作為演員，憑藉「一roll機就要嚟啦」的專業精神，總能克服困難。

汪明荃海外人氣高

除了刺激的挑戰，節目中亦有溫馨有趣的互動。周嘉洛帶汪明荃到訪Central Market，並挑戰以有限預算購買食材，為汪明荃炮製意粉。雖然周嘉洛事前特意上了兩堂烹飪課，但仍在第一關「開火」時就遇到困難，最終更將白汁意粉煮成「豉椒意粉」，令汪明荃大感「驚」艷。

此外，他們亦走訪了唐人街的燒臘店和市集。在Central Market，有店員認出汪明荃，表示是劇集《我的野蠻奶奶》的粉絲，足見汪明荃在海外的高人氣。

汪明荃周嘉洛澳洲之旅精彩不斷

《帶阿姐看世界》首站澳洲之旅，除了今晚播出的內容，早前亦已播出二人自駕遊、乘坐熱氣球等片段。周嘉洛在旅途中對汪明荃的照顧無微不至，例如在乘坐熱氣球時，為了方便汪明荃進出，他總會第一時間跳入或跳出籃子，並溫柔地抱汪明荃進出，更在過程中為她擋住熱氣，被製作組封為「絕世暖男」。

