帶阿姐看世界丨周奕瑋離奇消失官網 資料被急刪除名惹揣測 IG改文洩玄機

由汪明荃（阿姐）聯同「三大乖孫」周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，與及老公羅家英主持的全新TVB旅遊節目《帶阿姐看世界》於周日晚（11月24日）首播。首站由「搞笑擔當」周嘉洛陪同汪明荃勇闖澳洲，在昨晚播出的一集，本身畏高的汪明荃對熱氣球之旅忐忑不安，周嘉洛使出「暖男六式」將汪明荃照顧無微不至，獲封「絕世暖男」。

周奕瑋《帶阿姐看世界》簡介離奇消失

本來汪明荃還與阮浩棕赴摩洛哥影盡靚相、周奕瑋到日本東京與及老公羅家英不丹，汪明荃、羅家英、周嘉洛、阮浩棕及周奕瑋在首播前出席記者會，但怎料近日有人發現，TVB官網上，周奕瑋《帶阿姐看世界》的簡介竟然離奇消失，連演員名單都找不到他的名字，惹來不少揣測。《星島頭條》曾向周奕瑋了解，但未有回覆。TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢：「未有聽聞，需進一步了解，暫無資料可補充。」

周奕瑋的名字在節目簡介完全消失

《帶阿姐看世界》播出後在網上有不少迴響，周嘉洛對汪明荃展現暖男一面，例如細心為汪明荃講解所有東西，每逢上落車輛都必定第一時間望實及扶實，難怪連網民都大讚：「啱啱睇完，嘉洛仔照顧阿姐真係好乖」、「估唔到周嘉洛同阿姐有化學作用，幾流暢」、「有嘉洛在好搞笑」、「見到嘉洛都接到 阿姐講嘢，認真傾偈或者搞氣氛都得。」不過近日有網民發現TVB官網上，在《帶阿姐看世界》節目簡介發現周奕瑋帶阿姐遊日本的部份竟然離奇消失，甚至在演員及演出藝人一欄中，周奕瑋的名字亦完全消失。

周奕瑋獲提名最佳男主持獨欠《帶阿姐看世界》

周奕瑋的IG在今年5月曾貼上與大隊的大合照，當時周奕瑋曾說：「呢十幾日實在有太多回憶，多謝同辛苦你哋喇！#帶阿姐看世界東京篇，拍攝圓滿結束！」到了11月，周奕瑋亦有隨隊去到機場送汪明荃機，不過當日的Po文在昨日已經編輯過並變成：「阿姐玩得開心啲。」似乎已經知道有變動。今年周奕瑋憑節目《新春保良迎金蛇》、《一齊企硬‧唔Take嘢》及《周遊東涌》獲提名最佳男主持，反而不見《帶阿姐看世界》，而有份參與該節目的周嘉洛、阮浩棕和羅家英三人同樣憑《帶阿姐看世界》入圍，情況令人嘖嘖稱奇。

