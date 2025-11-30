東張西望｜大埔宏福苑五級火生還者：我喺地獄  兩大致命漏洞變死亡陷阱  家園盡毀遭雙重打擊

大埔宏福苑日前發生奪命五級大火，導致過百人罹難，慘劇震驚全城。TVB節目《東張西望》近日訪問了其中一位倖存居民黃太，她憶述當日逃生過程時猶如身處地獄，並揭露大廈在火警鐘及防火設施上存在的致命漏洞，可能是導致眾多街坊無辜喪命的關鍵。

東張西望｜警鐘不響居民午睡錯失逃生良機

黃太在訪問中向《東張西望》主持人重申，自己「由頭到尾都無聽過警鐘響」，火警發生時，她是被濃烈的燒焦味嗆醒，而非被理應響徹大廈的火警鐘聲驚醒。她隨即查看住戶群組，才驚覺大廈已陷入火海。

東張西望｜睡夢中抱憾離世

有其他居民亦向節目組反映，事發時正值下午，不少長者習慣午睡，在缺乏警鐘聲響下，根本無法意識到死神已悄悄來臨。「我想這麼多人死就是在睡覺，沒有聲響。」居民們悲痛地推測，失靈的警報系統令許多人錯過了最關鍵的逃生黃金時間，最終在睡夢中抱憾離世。

東張西望｜維修工程釀殺機

除了警鐘失靈，更令居民憤慨的是，本應是「生命通道」的後樓梯，竟因維修工程的疏忽，變成了直通地獄的「煙囪」。黃太憶述，當她嘗試經後樓梯逃生時，一打開門便被前所未見的濃煙包圍，能見度極低，寸步難行。她解釋，大廈早前進行維修，工人為貪圖方便，竟將後樓梯氣窗原有的密封玻璃拆除，僅用簡陋的木板及膠紙封住，木板上更有明顯的四方洞口。

東張西望｜黃太尤如置身地獄

這些致命的缺口，導致火災濃煙暢通無阻地灌滿了整條樓梯，令樓梯內的濃煙比單位內更為恐怖。黃太控訴，這種「為求方便」的做法，直接斷絕了居民唯一的逃生希望。回想逃生一刻，黃太猶有餘悸。她指當時電梯門一打開，火光已直撲眼前，她只能搏命轉身向上跑，最終在極度驚險下從另一條樓梯逃出生天，但梯外仍有帶火的棚架物料如雨落下。

東張西望｜黃太僥倖成功逃生

黃太雖然慶幸自己能保住性命，但一想到相識數十載的老街坊們，很多都因年邁而未能逃出，便悲從中來，泣不成聲。她向《東張西望》透露，自己的丈夫才剛於今年三月病逝，如今家園盡毀，承受著難以言喻的雙重打擊。

