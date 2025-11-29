大埔宏福苑五級火｜《愛回家》「池美麗」通宵做義工連踩12個鐘：我們都是香港人  遇災民身上僅得100元

大埔宏福苑日前發生五級大火，造成嚴重傷亡，無數居民家園盡毀，流離失所。在全城心痛之際，不少市民自發前往現場，為災民送上溫暖與支持。TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「池美麗」的演員鍾凱琪（Kitty）近日亦隻身到場做義工，她表示當日她由夜晚開始做了12小時義工到晨早並行上3萬步，但一樣毫無怨言，並意外得到NHK（日本放送協會）邀請採訪。

「池美麗」：「我和每一個香港人一樣」

鍾凱琪事後在社交平台分享了她做義工的經歷與心聲。她表示，當看到這宗不想發生的事件時，內心深受震撼，不由自主地想為社會貢獻一分力量。為此，她毅然取消了原定的工作，獨自一人投入大埔的義工服務。她表示「我和每一個香港人一樣」，她的行動，印證了香港人在危難關頭守望相助的精神。

「池美麗」變「點心姐姐」 關懷災民

到達現場後，鍾凱琪發現許多受災居民因為徬徨和害羞，即使需要物資也不敢主動求助。於是，她急中生智，向附近超市借來一架購物車，裝滿食物和水，化身「點心姐姐」，在屋苑範圍內來回奔走，主動向有需要的人派發物資。

「池美麗」遇上災民身上僅得100元

這個看似「老土」的方法，卻讓她成功接觸到不同背景的災民。她遇到了因火災而暫時無法回家的長者、失去了所有財物只剩下100元傍身的災民。這些經歷讓她深刻反思：「我們去做義工的目的到底是什麼？是單純把物品發放下去，還是透過送贈物資，用心去關懷他們呢？」

「池美麗」12小時3萬步的堅持

從黑夜到清晨，鍾凱琪連續工作超過12個小時，手機紀錄她走了近3萬步。儘管身心俱疲，但她毫無怨言，並承諾在休息過後，只要有需要，便會再次回來幫忙，滿滿的正能量感動了許多網民。

「池美麗」意外獲NHK採訪

在默默付出的同時，鍾凱琪的善舉也吸引了日本放送協會（NHK）的注意，並獲邀接受訪問。對此，她謙虛地在社交平台上說：「人太累臉也水腫，希望不要醜到嚇到大家」。她認為，能藉此機會將香港的真實情況和港人互助的精神分享給外國觀眾，也是另一種形式的義工服務。

