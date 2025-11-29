Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸

更新時間：17:00 2025-11-29 HKT
發佈時間：17:00 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑的五級大火令全港市民心痛不已，而在這場悲劇中，一位默默付出的英雄意外地成為了全城焦點。消防處副處長陳慶勇，多日來都代表消防處向媒體簡報火災情況，他憑藉在鏡頭前專業、冷靜的表現，以及流利的英語應對，不僅贏得了市民的廣泛讚譽，更被網民「起底」發現其驚人的學霸背景，紛紛致敬，稱其為「香港之子」。

陳慶勇晒流利英語顯專業風範

火災發生後，陳慶勇副處長多次現身，向心急如焚的公眾和媒體交代最新情況。有網民在 Threads 上分享了他舉行記者會的片段，在極度高壓的環境下，陳Sir變不驚，回答問題時思路清晰、簡單直接。

相關閱讀：全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》網民力撐：香港人有善心

陳慶勇會考8A1B

有網民大爆陳慶勇的背景，指這位備受尊敬的副處長，竟是名副其實的「高材生」。網民查出陳Sir畢業於名校喇沙書院，更在當年的香港中學會考（HKCEE）中，考獲 8A1B 的驕人成績。而他曾是港大歷史悠久的 聖約翰學院（St. John's College） 宿生，被形容為「讀書叻、人品好、運動勁」，更是學院泳隊成員，堪稱「文武雙全」。另外亦有熟悉陳慶勇的人士，大讚他「係一個真心有heart嘅人，對人對家庭對朋友做事都係」。陳慶勇服務消防處超過25年，憑藉卓越表現，於去年獲特區政府頒發香港消防事務卓越獎章，以表揚其長期以來對部門的貢獻。

網民致敬陳慶勇：講嘢冇拖泥帶水

陳慶勇副處長的專業表現，得到網民的一致讚賞，網民紛紛在社交媒體留言，向這位英雄致敬，言辭間充滿了感激與關懷：「再一次向陳sir致敬，每一次出嚟講嘢都唔會拖泥帶水，清晰易明，簡單直接」、「感受到實事實幹」、「面對每位記者的提問都有條不紊認真解答，句句鏗鏘有力」、「仲要態度誠懇」。

網民望陳慶勇好好休息

亦有網民發現，連日來陳Sir看似從未好好休息，「衷心感謝陳慶勇消防員，三日都喺電視見到佢，應該冇乜點休息過，隻眼都好似擘唔開咁」、「佢口都震埋，應該好傷心，但佢都堅持冷靜地講，respect」。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨移英王喜倡放膽加租：災民住邊間五星酒店 網民狠批涼薄

