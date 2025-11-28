大埔宏福苑五級火丨移英王喜倡放膽加租：災民住邊間五星酒店 網民狠批涼薄

大埔宏福苑於11月26日發生五級火，死傷人數不斷增加，截至今日（28日）下午3時，造成最少128人死亡，79人受傷，當中包括一名消防員殉職。已離港生活的王喜，連日來對宏福苑表現關心，卻因一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，引發爭議。

王喜討論滅火技術及設備

王喜近日在IG連續出多個帖文，當中打上《宏福苑災難》，討論樓宇問題。最初王喜寫上「證明無任何現存嘅滅火技術、設備式理論；能夠喺雲梯去唔到嘅高度（40米）發生（揮）作用。」之後王喜再出PO：「《宏福苑災難》後遺症物業低於40米高嘅業主可以放膽加租。利伸（申）：我會。」引起不少網民鬧爆。

網民指責王喜留言不恰當：「你似乎連香港人都討厭埋」、「王喜，請問你係咪有反社會人格？」、「咁大個人，係要呢啲時候講埋啲咁XX嘢」、「覺得好X好笑，定覺得自己好X幽默呀？」等。被網民狙擊後，王喜已將留言隱藏。並再出帖文：「《宏福苑災難》2000災民臨時入住邊間五星酒店？」

王喜曾演消防員走紅

王喜當年演出《烈火雄心》系列，飾演消防員角色走紅。不過王喜近年已淡出香港娛樂圈，移居英國生活，過得似乎不如意。王喜曾在社交網透露遭遇連環不幸，包括身無分文，連食飯錢都冇，不禁高喊：「救命呀！」王喜又自爆患上腎衰竭，一度被判斷需要終身洗腎，情況令人擔憂。

