全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民

《東華三院155周年歡樂滿東華》將於11月29日晚隆重舉行，今年主題為 「啟迪大猷 行善無界限 東華三院 155 周年」 ，大會司儀由汪明荃、黎芷珊、鄧梓峰、區永權、陳庭欣、鄭衍峰、何沛珈、關楓馨及莊子璇攜手擔任，並邀得多位演藝界紅星、歌星及粵劇名伶傾力為慈善演出，其中包括有袁偉豪、黃劍文、黃建東、黃博、劉洋、李金凱、關嘉敏、葉蒨文、羅毓儀、梁敏巧與及應屆港姐冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜、最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣等。

籌集善款用於支援受事故影響之人士

大埔宏福苑11月26日發生五級火，傷亡枕藉，至今仍有約200人失聯情況不明，無數家庭被摧毀，搜救工作持續，無數災民需要不同的支援，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援，因應目前情況，為表哀悼《東華三院155周年歡樂滿東華》將改為《善心滿東華》，節目中透過捐款熱線、銀行專戶、QR Code等等所籌得的善款，將全數撥用於支援受事故影響之人士，為受火災影響的家庭及人士提供援助。

《善心滿東華》改名獲網民支持

因應大埔宏福苑在11月26日發生五級大火，造成逾百人死傷，演藝界調整原有的娛樂節目安排，有部份宣布延期或取消，以示哀悼及避免佔用公共資源，但有部分節目仍會如期進行，《東華三院155周年歡樂滿東華》將於今晚（11月29日）晚隆重舉行，不過主辦方因應社會目前狀況，將節目改為《善心滿東華》，今次是繼1986年，前港督尤德爵士在任內逝世，為表哀悼將節目改名《愛心滿東華》，與及2019年，因疫情及社會運動氣氛影響，將節目改名《善心滿東華》。《善心滿東華》的預告片昨晚在TVB播出後，有網民留言表示支持：「呢段時間的確好難『歡樂』喇。」、「改得好，香港人有愛心善心。」

逾百藝人歌手同心支援宏福苑火災災民

今晚節目逾百位藝人及歌手參與支持，希望凝聚各界善心，齊心協力，發揮守望互助精神，與香港市民並肩同行，㩦手渡過難關。直播期間，觀眾可致電捐款熱線「1878333」（共130條線）捐款。透過捐款熱線、銀行專戶、QR Code等等所籌得的善款，將全數撥用於支援受事故影響之人士，為受火災影響的家庭及人士提供援助。

MAMA節目流程已經作出修改

除了《善心滿東華》作出調動外，一連二日、相隔7年重返香港的「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）已於昨晚（11月28日）在啟德主場館舉行，不過節目流程已經作出修改，取消紅地氈環節，在節目正式開始前，直播上特別打上文字致哀：「MAMA Awards 對於在香港火災事故中罹難的人們致上深切哀悼。」開場後，擔任第一晚主持的朴寶劍穿上黑色西裝登場並先表示：「大家好，我是主持人朴寶劍，7年後MAMA再到香港和大家見面。香港發生令人惋惜的事故，在這場事故中，失去了摯愛的親人和朋友，也給摯愛的家人和朋友留下難以磨滅的痛苦。我們致以深切慰問，期望不會再有任何傷亡，以下是默哀時間。」朴寶劍帶領全場默哀約半分鐘。

朴寶劍想傳達『支持香港』的訊息

朴寶劍結束默哀儀式後續說：「我理解大家的哀悼！衷心希望不會再經歷這段事故的時光。我們希望透過舞台，傳遞慰藉和希望，即使只是一點點，也能傳遞繼續前進的力量。此外，我們也想與世界一同銘記這份痛苦，並分享我們真摯的慰問。我們想傳達『支持香港』的訊息，MAMA Awards已捐款支持受害者，衷心感謝大家的熱情支持。我們亦希望大家能充分感受到今晚演出中所蘊含的真誠情感。」