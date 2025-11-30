大埔宏福苑五級火丨莫文蔚宣佈取消香港啟德主場館「家場」演唱會：實在難以如常舉行

因日前大埔宏福苑五級火，全城氣氛沉重，天后莫文蔚（Karen）及其團隊懷著沉痛的心情，今日（11月30日）於IG宣佈，原定於2025年12月20日舉行的「莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場 - 香港站『家場』限定版」將會取消。

莫文蔚演唱會主辦方：難以如常舉行

主辦方表示，莫文蔚舉辦這次「家場」演唱會的初衷，是希望懷著喜悅的心情，回到香港這個「家」，與樂迷分享音樂和幸福時光。然而，面對此次不幸事故後香港市民的悲痛，「家場」的意義此刻更顯深重。團隊理解此刻大眾心情均受影響，實在難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出。

對於取消演出，主辦方深感遺憾，並感謝所有樂迷的理解與支持。他們希望此刻能將更多的關注留給受災市民和前線救援人員，與大家一同為生命祈福。莫文蔚也表示，希望在未來的日子裡，能有機會在更好、更溫暖的心情下與大家再相聚。

莫文蔚及工作人員向救援人員致敬

在公告中，團隊特別向所有不眠不休救災的消防員和救援團隊致以崇高的敬意與感激，並與全港市民同心，向大埔火災事故中受影響的家庭致上最深切的慰問，祈願逝者安息，傷者早日康復。

莫文蔚演唱會門票退款安排

關於門票退款安排，主辦方表示，已購票的觀眾請密切留意官方平台的公告。各大售票平台將會自行啟動退票程序，觀眾無需進行任何申請或操作，票款將原路退回至購票時所用的帳戶。其中，經由大麥、紛玩島、攜程旅行網及Trip.com購票的觀眾，票款預計於7至15個工作日內退回；而經由快達票（HK Ticketing）購票的觀眾，退款程序則需時約45個工作日。

