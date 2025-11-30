Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨莫文蔚宣佈取消香港啟德主場館「家場」演唱會：實在難以如常舉行

影視圈
更新時間：12:45 2025-11-30 HKT
發佈時間：12:45 2025-11-30 HKT

因日前大埔宏福苑五級火，全城氣氛沉重，天后莫文蔚（Karen）及其團隊懷著沉痛的心情，今日（11月30日）於IG宣佈，原定於2025年12月20日舉行的「莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場 - 香港站『家場』限定版」將會取消。

莫文蔚演唱會主辦方：難以如常舉行

主辦方表示，莫文蔚舉辦這次「家場」演唱會的初衷，是希望懷著喜悅的心情，回到香港這個「家」，與樂迷分享音樂和幸福時光。然而，面對此次不幸事故後香港市民的悲痛，「家場」的意義此刻更顯深重。團隊理解此刻大眾心情均受影響，實在難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出。

對於取消演出，主辦方深感遺憾，並感謝所有樂迷的理解與支持。他們希望此刻能將更多的關注留給受災市民和前線救援人員，與大家一同為生命祈福。莫文蔚也表示，希望在未來的日子裡，能有機會在更好、更溫暖的心情下與大家再相聚。

相關閱讀：周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧

莫文蔚及工作人員向救援人員致敬

在公告中，團隊特別向所有不眠不休救災的消防員和救援團隊致以崇高的敬意與感激，並與全港市民同心，向大埔火災事故中受影響的家庭致上最深切的慰問，祈願逝者安息，傷者早日康復。

相關閱讀：莫文蔚回歸啟德主場慶出道30周年 打造華麗音樂派對｜名人雜誌

莫文蔚演唱會門票退款安排

關於門票退款安排，主辦方表示，已購票的觀眾請密切留意官方平台的公告。各大售票平台將會自行啟動退票程序，觀眾無需進行任何申請或操作，票款將原路退回至購票時所用的帳戶。其中，經由大麥、紛玩島、攜程旅行網及Trip.com購票的觀眾，票款預計於7至15個工作日內退回；而經由快達票（HK Ticketing）購票的觀眾，退款程序則需時約45個工作日。

相關閱讀：莫文蔚被網民指反口告別大型舞台 食字幽默回應︰今次係啟德「巨型」騷

藝人齊心捐款助救援行動及災後重建：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜128死83傷 150人未能聯絡 宏盛閣再發現遺體
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
4小時前
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃神情哀傷夏韶聲籲永不放棄 惹哭戴祖儀羅毓儀
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃胡楓神傷哀傷 《永不放棄》惹哭戴祖儀羅毓儀
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火｜網上設關注組發起聯署 男子涉借火災意圖煽動 遭警方國安處拘捕
大埔宏福苑五級火｜網上設關注組發起聯署 男子涉借火災意圖煽動 遭警方國安處拘捕
突發
14小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
4小時前
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
19小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
20小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
21小時前