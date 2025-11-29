Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜甄妮痛心疾首連環發文：活的毫無安全感  捐出10萬「我永遠愛香港」

影視圈
更新時間：18:30 2025-11-29 HKT
發佈時間：18:30 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑日前（26日）發生五級大火，造成嚴重傷亡，慘劇震驚全城。有「樂壇風紀」、「鐵肺歌后」之稱的殿堂級歌手甄妮，對此感到極度悲痛。她日前在社交媒體上連續發文，痛心表示香港發生災難，指「殘忍，悲情城市，活的毫無安全感」，更怒哮「最起碼的良知在那裡？」，並身體力行捐出十萬港元援助災民，盼能拋磚引玉，令善款數字繼續上升。

甄妮：活的毫無安全感

現年72歲的甄妮向來敢於發聲，面對此次不幸，她坦言心情沉重。她首先在社交平台上發布一張紅底白字的圖片，寫上「殘忍 悲情城市 活的毫無安全感」，表達了她對事件的直接感受。隨後，她進一步發文，為普通市民的遭遇感到不值：「百姓要的不多，只想『安居樂業』而已。每日努力、奔波、交稅，只為兩餐。」、「政府機關身為『公僕』到底把關了些什麼？最起碼的良知在那裡？」。

甄妮捐10萬港元：我愛香港

除了言辭上的批評，甄妮也以實際行動表達關懷。她分享了一張轉賬證明的截圖，顯示已捐出10萬港元用於援助火災災民，並在另一則帖文中寫下：「綿薄之力！拋磚引玉！我永遠HK」，表達了她對香港深厚的感情，並希望自己的行為能鼓勵更多人伸出援手。

甄妮擔心慘劇未來會重演

此外，甄妮更化身「鑑證官」，在反覆觀看火災影片後，提出了她對起火原因的質疑。她分析火勢蔓延的順序為：「先煙頭 + 綠網 + 保麗龍（發泡膠） + 綁竹子的繩子（照秩序），最後才燒部分竹子。」，直言「竹子是冤枉的」，她又擔心類似事件並非首次發生，擔心未來還會重演。

