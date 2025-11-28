Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨姜濤領軍獻愛心 捐百萬偕粉絲合力賑災

影視圈
更新時間：23:16 2025-11-28 HKT
發佈時間：23:16 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級大火死亡人數增至128人，全城陷入悲痛。在此艱難時刻，人氣偶像姜濤以身作則，帶領姜糖(粉絲)共同投入賑災行動。他個人捐出100萬港元支援災民，而其粉絲組織「姜濤香港後援會」亦將慈善活動所得30萬港元全數捐贈仁濟醫院，展示了偶像與粉絲同心合力救災的感人力量。

面對重大災難，姜濤率先行動，捐出100萬港元予東華三院支持「大埔宏福苑事故愛心捐款」。這筆善款將用於緊急援助受影響居民，並為前線消防和救援人員提供情緒健康支援，展現其對災民及救災人員的全面關懷。

在姜濤的號召下，「姜濤香港後援會」隨即宣布，將「姜濤香港後援會7週年 Mini Keung's Charity Store」所得盈利30萬港元全數捐予仁濟醫院緊急援助基金。後援會發文表示：「始終相信噩夢會過，願各位生活早日回到正軌。願逝者安息，傷者早日康復。」充分體現姜濤與粉絲共同傳遞的正能量。

梁朝偉劉嘉玲共捐200萬

除了姜濤，演藝界其他明星也紛紛伸出援手。梁朝偉與劉嘉玲共同捐款200萬港元至「公益金及時雨大埔火災援助基金」；張智霖與袁詠儀一家也捐出100萬港元予「保良局扶弱基金」專項戶口，全城齊心支援災後重建工作。

張智霖及袁詠儀一家慷慨捐出港幣1,00萬予「保良局扶弱基金」支援宏福苑火災居民專項戶口」
張智霖及袁詠儀一家慷慨捐出港幣1,00萬予「保良局扶弱基金」支援宏福苑火災居民專項戶口」
梁朝偉及劉嘉玲透過「公益金及時雨大埔火災援助基金」捐款200萬。
梁朝偉及劉嘉玲透過「公益金及時雨大埔火災援助基金」捐款200萬。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
4小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
11小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前