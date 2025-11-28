大埔宏福苑五級火丨姜濤領軍獻愛心 捐百萬偕粉絲合力賑災

大埔宏福苑五級大火死亡人數增至128人，全城陷入悲痛。在此艱難時刻，人氣偶像姜濤以身作則，帶領姜糖(粉絲)共同投入賑災行動。他個人捐出100萬港元支援災民，而其粉絲組織「姜濤香港後援會」亦將慈善活動所得30萬港元全數捐贈仁濟醫院，展示了偶像與粉絲同心合力救災的感人力量。

面對重大災難，姜濤率先行動，捐出100萬港元予東華三院支持「大埔宏福苑事故愛心捐款」。這筆善款將用於緊急援助受影響居民，並為前線消防和救援人員提供情緒健康支援，展現其對災民及救災人員的全面關懷。

在姜濤的號召下，「姜濤香港後援會」隨即宣布，將「姜濤香港後援會7週年 Mini Keung's Charity Store」所得盈利30萬港元全數捐予仁濟醫院緊急援助基金。後援會發文表示：「始終相信噩夢會過，願各位生活早日回到正軌。願逝者安息，傷者早日康復。」充分體現姜濤與粉絲共同傳遞的正能量。

除了姜濤，演藝界其他明星也紛紛伸出援手。梁朝偉與劉嘉玲共同捐款200萬港元至「公益金及時雨大埔火災援助基金」；張智霖與袁詠儀一家也捐出100萬港元予「保良局扶弱基金」專項戶口，全城齊心支援災後重建工作。

