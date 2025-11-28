MAMA 2025丨女團MEOVV演唱《Burning Up》改歌詞避火災字眼 BOYNEXTDOOR崔大勳取消合作表演

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）闊別7年重臨香港，今、明（11月28日、29日）兩日MAMA頒獎典禮首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行。香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。今屆MAMA分為兩日舉行，首日歌手及團體有YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS。

由於香港大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火災難，導致逾百人傷亡。大會昨晚（27日）宣布取消紅地氈環節，MAMA頒獎禮將如常舉行。節目不但在開場時由主持朴寶劍帶領全場默哀約半分鐘，當中多隊組合的演出都作出改動，眾歌手演出時，以煙霧及燈光代替煙火，而所有歌手穿上深色服飾現身，身上還戴上黑色絲帶以示致意。

MAMA 2025丨「燃燒」字眼消失

新人女團MEOVV演唱《Burning Up》，據指她們將歌詞中的「Burning」改成「Turning」，舞台亦沒有煙火效果，以燈光代替。之前有傳歌曲有「燃燒」的字眼，可能會引發爭議，最終MEOVV將歌曲改成「Turn It Up」演唱。

女團IVE摘下「最受歡迎全球演出」及「最受歡迎女團」，隊長安俞真向香港表示慰問：「感謝DIVE（粉絲暱稱）才能獲得這個獎項，多虧了大家的支持，我們才能成長到這一步。我們對在香港發生的悲慘事故表示最深切的哀悼，並真誠地祈禱所有受影響的人能早日康復與平安。」最佳新人獎由男團CORTIS及女團Hearts2Hearts捧走，Hearts2Hearts再奪得「Fans' Choice」獎項。

男團Stray Kids獲頒「Fans' Choice」，由成員方燦、Han及CHANGBIN代表上台，方燦以英語表示：「今天透過這個場合，我想對這次令人遺憾的事故表示深深的哀悼。最近雖然發生了令人遺憾的事故，但你們不會孤單，我們會努力透過音樂給大家力量。」

MAMA 2025丨BOYNEXTDOOR明宰鉉慰問港人

BOYNEXTDOOR成員明宰鉉以普通話慰問港人：「雖然我可能沒辦法表達的很好，但是有些話一定要傳達給大家。我們一直牽掛著在火災中受到影響的人士及其家人，衷心希望大家能夠早日度過難關恢復正常生活！」並以廣東話送上祝福：「大家都平平安安！」據韓媒報道，BOYNEXTDOOR原定會與演員崔大勳有演出合作，卻因為火災事故而最終取消。

aespa同樣獲得「FANS' CHOICE」，內地成員NingNing以普通話向港人送上慰問：「這次火災中遇難的同胞們，還有家屬朋友們表示哀悼，致敬所有消防人員們，希望大家可以平安無事，趕快有更多人報平安。」

MAMA 2025丨i-dle《Good Thing》避唱副歌詞

i-dle表演《Good Thing》時以超性感戰衣上陣，歌詞中出現「good thing」，五人刻意避開唱副歌「good thing」字眼，而成員小娟更直接將Rap詞「burn」消音，努力作出調整。i-dle獲得「FANS' CHOICE」上台領獎時，成員宋雨琦表示：「其實今天站在這裡，我們i-dle同樣也以十分沉重的心情，想向所有遇難者致以哀悼，也希望可以向所有因這次災難而受到影響的人，傳達我們的心意，也真心的希望所有傷者可以早日康復，也希望所有受災者可以順利度過這次難關。也希望在座的各位，以及正在看直播的你們，如果有能力、有心的話，盡自己最大的可能去幫助他們，謝謝。」

MAMA 2025丨Super Junior向火災死難者致哀

男團Super Junior（SJ）今年出道20周年，擔任MAMA演出嘉賓，是組合相隔8年再出席MAMA。9子今晚以黑色裝束型爆登場，先唱新歌《Express Mode》，然後再表演多首經典歌曲《Mr.Simple》、《BONAMANA》、《Sorry, Sorry》。SJ獲頒「啟發成就獎」時，成員崔始源以韓英語發表感言，並向大埔奪命五級火的死難者致哀。

