Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MAMA 2025丨火災陰霾下舉行 大批粉絲穿黑衣到場 紅地氈環節取消1699元套票變睇綵排惹爭議

影視圈
更新時間：17:50 2025-11-28 HKT
發佈時間：17:50 2025-11-28 HKT

相隔7年重返香港的「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）於今、明兩日（28、29日）在啟德主場館舉行。因大埔宏福苑周三（26日）發生火災悲劇，昨晚（27日）MAMA方面表示頒奬禮會如常舉行，但會修改流程，亦會取消紅地氈環節。而本有份參與的MIRROR在昨晚宣布，不參與是次頒獎禮，至於韓媒盛傳周潤發、楊紫瓊不出MAMA頒獎禮，大會未有宣布二人缺席的消息。

MAMA 2025丨場外賣紀念品

今日約下午2時，已有不少觀眾入場購買紀念品，雖然紅地氈環節取消，但主場館外仍有數百粉絲排隊，據眾人透露因以港幣$1699買了紅地氈套票，不過該環節取消後收到有關方面通知，表示可於今日下午3時40分進場觀看10分鐘綵排，不過沒有透露到時會有甚麼藝人出席。

相關閱讀：MAMA 2025丨myTV SUPER直播頻道505 tvN Asia全程直播 GD朴寶劍匯聚啟德

至於場外方面，見到不少粉絲穿上黑衫到場，從宋王臺港鐵站開始，已經見到有多幅應援海報，途經主場館的通道中，亦有粉絲派發和售賣應援物，也有人販賣紙扇，也有粉絲拿着應援物品，在佈景板打卡留念。

MAMA 2025丨MIRROR打卡位

另外，MIRROR於昨晚已表示不會參與，不過在零售館2號外，就見到有兩幅盧瀚霆（Anson Lo）的巨大應援海報，而旁邊亦有電視播着他的MV，以及有他曾穿着的歌衫，引來不少經過的粉絲打卡。

而大約下午5時30分，大部份觀眾開始入場，雖然人數眾多，但仍非常有秩序。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜MIRROR 不出席MAMA頒獎禮湧現「拋飛潮」 Ian 72歲粉絲火災離世發黑畫面悼念 Jer亞博騷首場收益捐出支援受災者

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
11小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前