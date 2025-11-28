MAMA 2025丨火災陰霾下舉行 大批粉絲穿黑衣到場 紅地氈環節取消1699元套票變睇綵排惹爭議

相隔7年重返香港的「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）於今、明兩日（28、29日）在啟德主場館舉行。因大埔宏福苑周三（26日）發生火災悲劇，昨晚（27日）MAMA方面表示頒奬禮會如常舉行，但會修改流程，亦會取消紅地氈環節。而本有份參與的MIRROR在昨晚宣布，不參與是次頒獎禮，至於韓媒盛傳周潤發、楊紫瓊不出MAMA頒獎禮，大會未有宣布二人缺席的消息。

MAMA 2025丨場外賣紀念品

今日約下午2時，已有不少觀眾入場購買紀念品，雖然紅地氈環節取消，但主場館外仍有數百粉絲排隊，據眾人透露因以港幣$1699買了紅地氈套票，不過該環節取消後收到有關方面通知，表示可於今日下午3時40分進場觀看10分鐘綵排，不過沒有透露到時會有甚麼藝人出席。

至於場外方面，見到不少粉絲穿上黑衫到場，從宋王臺港鐵站開始，已經見到有多幅應援海報，途經主場館的通道中，亦有粉絲派發和售賣應援物，也有人販賣紙扇，也有粉絲拿着應援物品，在佈景板打卡留念。

MAMA 2025丨MIRROR打卡位

另外，MIRROR於昨晚已表示不會參與，不過在零售館2號外，就見到有兩幅盧瀚霆（Anson Lo）的巨大應援海報，而旁邊亦有電視播着他的MV，以及有他曾穿着的歌衫，引來不少經過的粉絲打卡。

而大約下午5時30分，大部份觀眾開始入場，雖然人數眾多，但仍非常有秩序。

