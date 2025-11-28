英皇集團楊受成楊政龍率藝人捐款超過港幣2000 萬元 連同李幸倪明年演唱會全數收益 支援大埔宏福苑受災居民重建家園

大埔宏福苑遭遇嚴重火災，造成重大傷亡，社會各界深表關切與哀痛。英皇集團日前已透過英皇慈善基金及時為災民送上日常生活物資以解決居民燃眉之急，亦會為接近 2000戶居民提供全新床褥作後續支援。為進一步支持受災居民日後漫長的重建家園之路，集團主席楊受成博士、副主席楊政龍先生率領英皇娛樂一眾藝人為受災居民提供關懷與支援，協助他們渡過難關。為支持受災居民的過渡安置及社區重建工作，英皇集團主席楊受成博士透過「楊受成慈善基金」捐款港幣 1,000 萬元、副主席楊政龍先生以個人名義捐款港幣 100 萬元；除昨日謝霆鋒以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐款港幣 500 萬元外， 古巨基、容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）都各自捐了港幣 100 萬元，還有李克勤、陳偉霆、惠英紅、鍾欣潼、溫碧霞、曾比特、洪卓立、許靖韻及霍汶希等紛紛響應，全數合共捐款超過港幣 2,000萬元。

集團已展開內部員工募捐行動

另外，於明年 2 月 7 及 8 日舉辦《 GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱會的李幸倪，在老闆楊受成博士全力支持下，將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途。同時，集團亦已展開內部員工募捐行動，與社會同心，一同支援宏福苑居民。集團主席楊受成博士表示：「眼見這次的無情火災令無數家庭頓失家園與摯親，我感到非常痛心，期盼傷者早日康復，並祝願所有受影響人士能夠逐步走出傷痛，重拾生活。亦向不分晝夜投入救援工作的消防、警務、醫護人員及每一位救災人員表達崇高敬意。『逝者安息，生者堅強』，重建家園之路漫長，我們略盡綿力，希望可以與社會大眾一同為受災人士緩解困境，一同渡過難關。」

容祖兒表示好悲痛

副主席楊政龍先生表示：「我們於昨天早上已緊急送上應援物資以緩解居民的即時需要，我們亦期望透過是次捐款及動員集團義工，讓集團上下希望能夠出一分力，幫助宏福苑居民跨過難關，協助他們應對當前困境，助力社區重建復元。」容祖兒表示：「當得知大埔火災事故發生，我感到好震驚、好悲痛，有感世事好無常。這兩天一直持續關注事件，我對殉職的消防員、失去親人、失去家園的宏福苑居民致以最真切的關懷，亦感謝無比英勇的救災人員。我希望受災者可以早日安頓下來，幫助大家重新生活。」蔡卓妍表示：「這次火災帶來嚴重傷亡，受災居民家園被摧毀，我們感到非常難過。對於不幸殉職的消防員及遇難居民致以沉痛哀悼，並感謝各位救火英雄及前線救援人員的努力不懈。」鍾欣潼表示：「我同所有香港人一樣，心繫大埔災區，願不幸離世的居民安息，傷者早日康復。祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。」李幸倪表示：「連日來得知社會各界踴躍捐輸，我很感動老闆支持我想將全數演唱會收益捐出來的想法，希望可以以此行動集結更多力量，協助緩解他們後續重建家園的巨大壓力。」

