大埔宏福苑五級火｜甄子丹陳小春各捐100萬港元予災民 團結共渡難關

大埔宏福苑發生奪命五級大火造成大量傷亡，這場悲劇震動全港，不少演藝界人士都伸出援手，捐款支援受影響災民，希望能協助他們渡過難關。甄子丹昨晚在社交網轉發一些救援熱線，並發文表示︰「天佑香港！God bless Hong Kong」，今日（28日）再向香港各界扶貧會捐款100萬港元支援災民。

一方有難 八方支援

而陳小春及應采兒亦向保良局扶弱基金捐款100萬港元，應采兒在社交網貼文表示︰「11月26 日香港宏福苑重大火災事故，引發全國關注，所有人士深感悲痛。艱難時刻，更需團結共渡，陳小春先生攜全家捐助港幣1,000,000元，至「保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口」用於火災救援及災後重建工作。願大家平安健康。捐款支援受影響災民。」

甄子丹（28日）向香港各界扶貧會捐款100萬港元支援災民。

甄子丹昨晚在社交網發文︰「天佑香港！God bless Hong Kong」。

多位演藝界人士捐款救災

至今已先後有多位演藝界人士捐款救災，包括張栢芝捐出100萬港元、王嘉爾捐出100萬港元、吳千語、文詠珊、高海寧亦分別捐出30萬港元、20萬港元及20萬港元。