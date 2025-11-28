Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜甄子丹陳小春各捐100萬港元予災民 團結共渡難關

影視圈
更新時間：14:01 2025-11-28 HKT
發佈時間：14:01 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑發生奪命五級大火造成大量傷亡，這場悲劇震動全港，不少演藝界人士都伸出援手，捐款支援受影響災民，希望能協助他們渡過難關。甄子丹昨晚在社交網轉發一些救援熱線，並發文表示︰「天佑香港！God bless Hong Kong」，今日（28日）再向香港各界扶貧會捐款100萬港元支援災民。

一方有難 八方支援

而陳小春及應采兒亦向保良局扶弱基金捐款100萬港元，應采兒在社交網貼文表示︰「11月26 日香港宏福苑重大火災事故，引發全國關注，所有人士深感悲痛。艱難時刻，更需團結共渡，陳小春先生攜全家捐助港幣1,000,000元，至「保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口」用於火災救援及災後重建工作。願大家平安健康。捐款支援受影響災民。」

甄子丹（28日）向香港各界扶貧會捐款100萬港元支援災民。
甄子丹（28日）向香港各界扶貧會捐款100萬港元支援災民。
甄子丹昨晚在社交網發文︰「天佑香港！God bless Hong Kong」。
甄子丹昨晚在社交網發文︰「天佑香港！God bless Hong Kong」。

多位演藝界人士捐款救災

至今已先後有多位演藝界人士捐款救災，包括張栢芝捐出100萬港元、王嘉爾捐出100萬港元、吳千語、文詠珊、高海寧亦分別捐出30萬港元、20萬港元及20萬港元。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
45分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
4小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前