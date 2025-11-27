Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜災民媽媽留院與死神搏鬥  賣MAMA飛叫購者捐錢救災 小紅書現送飛潮

影視圈
更新時間：18:26 2025-11-27 HKT
發佈時間：18:26 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑昨日（26日）發生嚴重的五級大火，已造成最少55人死亡及多人受傷，包括一名殉職消防員。大埔宏福苑大火引發全國關注，不少網民本身已購票入場觀眾28、29日於香港啟德主場館舉行的MAMA頒獎禮，但因為災情太嚴重而變得毫無心情，有網民表示自己是大埔人，願原價出售2張門票，並指購買者可選擇將門票全數金額捐出；而於小紅書亦出現不少「免費送MAMA飛」的帖子。

大埔宏福苑五級火｜災民母仍留院求售MAMA飛

有網民於Threads發文，他表示：「大埔人，無心情睇29號MAMA，現原價出售兩張$2099，票價可選擇全數捐到協助大埔火災嘅小店/慈善團體」，有不少市民都留言：「唔使叫人捐啦 明明你自己一家都係災民 留返個錢 保重」、「Take care 有需要記得搵人傾」，而樓主就表示：「有心 仲頂到 但係好多隔離屋既就家散人忙」、「有心 我屋企小朋友返學無事 兩老衝左落樓 媽咪仲留院中 經已萬幸」。

大埔宏福苑五級火｜小紅書現送飛潮

有網民於小紅書發帖，並寫道：「快樂可以延期，這張MAMA票送給真正想去的人。香港這兩天發生的事故，讓我整個人心裏一直很沈重。本來已經準備好要飛去看 11.29 的 MAMA 頒獎典禮，但現在完全沒有心情去追星了。想著票也別浪費，不如送給真正想去、但因為各種原因去不了的粉絲。如果這張門票能讓你開心、給你力量，那對我來說就是最好的意義。#mama #香港火災 #保佑平安」。之後補充道：「一張內場一張看台 送給真正想要去的寶子粉絲們，希望能傳遞一份快樂和愛心」。有不少網民也表示心繫香港災情：「香港同心，共渡時艱」、「蹲蹲，本來明天打算去現場蹲票的，現在希望大火可以快點熄滅，聽說又覆燃了」、「逝者安息 願平安」。

大埔宏福苑五級火｜網民：香港火情揪心

亦有網民在社交平台寫道：「香港火情揪心，MAMA門票送粉絲。」該網民表示：「看到香港大埔突發火災的新聞真的太痛心了，是我土生土長在香港都從未見過的最大型傷亡事件，為遇難者揪心，也向救援人員致敬。 原訂去看11.29香港MAMA演唱會的票，現在完全沒心情前往，一張門票免費送給粉絲。」有其他網民則提議付款購買，把錢捐給有需要地方。

