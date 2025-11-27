大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉

大埔宏福苑昨日（26日）發生嚴重的五級大火，截至上午7點，已造成最少44人死亡、66人受傷，包括一名殉職消防員，數百人失聯。正當全港市民對死傷者表達深切慰問時，前TVB特約演員被指利用事故推銷保險，被網民怒轟「發死人財」，冷血行為令人不齒。

林子幸大談保險重要性

昨日下午宏福苑外牆棚架突然起火，火勢迅速蔓延，演變成一場吞噬多棟大廈的五級大火，造成嚴重人命傷亡，全城哀慟。有KOL在社交平台爆料，指一位名叫林子幸的特約演員，在火災發生後不久，在微信朋友圈以「意外來得太突然」為題，大談保險的重要性。

該KOL貼文怒斥：「宏福苑火災第4個agent衝出黎賣保險，以為喺WeChat賣我就唔知？今次仲要係前TVB藝人AIA success family嘅人」。截圖內容見到林子幸寫道：「今天看到新聞，心裡真的很沉重」，隨後強調：「提前準備、做好風險管控」，並稱「保險不是推銷，是陪伴」，文末更附上火災現場的圖片。

林子幸遭網民轟冷血

林子幸的帖文一出，隨即引發網民激憤，紛紛湧入其社交平台留言，怒斥其行為冷血、消費悲劇、「發死人財」。 面對排山倒海的負評，林子幸其後就事件道歉，表示自己絕無此意：「若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！」林子幸又強調：「我尊重每一位消防員的付出、每一位市民的感受，也會以更謹慎的態度處理未來的言論。」

TVB深夜發嚴正聲明

TVB企業傳訊部深夜發出嚴正聲明，對有關「特約演員林子幸借火災事故推廣保險」等相關言論，澄清林子幸非TVB員工，公司與林子幸並無任何關聯，林子幸的行為亦不代表TVB立場，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。

林子幸劇集曾演「正義老公」

事件主角林子幸畢業於香港演藝學院，擁有多年舞台、電視及電影演出經驗，曾是TVB的特約演員。林子幸曾在今年初的劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》中飾演「正義老公」一角，與吳若希有對手戲。除演藝事業外，林子幸亦涉足金融界，是AIA Success-Y的聯合始創人兼招募總監，其社交媒體亦不時分享關於金融科技及Web3.0的內容。

TVB企業傳訊部今日凌晨發出嚴正聲明全文如下：

嚴正聲明

近日有網絡媒體報導有關「特約演員林子幸借火災事故推廣保險」等相關言論，本公司特此作出以下嚴正聲明：

1. 林子幸先生並非本公司（電視廣播有限公司）員工，本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。

2. 本公司對於相關報導深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。

3. 本公司對宏福苑火災事件中之死傷者及其家屬致以最深切慰問，並呼籲公眾及媒體以嚴肅態度報導有關災難事件，切勿為追求流量或矚目效應而散播不實資訊或誤導性內容。

本公司再次重申TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論。

電視廣播有限公司

企業傳訊部

林子幸今日凌晨道歉全文如下：

《道歉聲明啟示及釐清誤會》

昨日（26日）下午因得知大埔宏福苑火災事件，我在個人微信朋友圈發表了一段貼文（現附上原文），想表達出關注風險管理與保障的重要性。

不料此舉被部分社交帳號及媒體誤會解讀為「借意外推銷保險」，甚至以「發死人財」等字眼形容，令我深感震驚與悲切痛心。

在此，我鄭重澄清：

該訊息僅限於我個人朋友圈，並非公開推廣；

發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識；

期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。

我深知，在災難面前，最重要的是尊重與同理。

若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！

我尊重每一位消防員的付出、每一位市民的感受，也會以更謹慎的態度處理未來的言論。亦對每一位的遇難者及家庭致以深切的慰問，對任何一位看到某報導而產生誤會或感到受傷的任何一位致以歉意。感謝大家的理解與包容！

林子幸

2025年11月27日凌晨