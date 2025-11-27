Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排

影視圈
更新時間：13:10 2025-11-27 HKT
發佈時間：13:10 2025-11-27 HKT

「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）相隔7年重返香港舉行，因大埔宏福苑昨日（26日）發生火災悲劇，截至今早7時造成至少44人死亡、近300人失蹤，事故引發全球關注。原訂11月28及29日於香港啟德主場館舉行的MAMA是否能正常進行，引起網民關注。據韓媒報導，盛傳周潤發、楊紫瓊不出席MAMA頒獎禮，但大會暫未宣布二人缺席的消息。

MAMA拍攝重新整頓

大會昨日進行緊急會議，據指節目組會盡力把重心修改成「對火災受害者的慰藉與哀悼」的方式，拍攝也重新整頓，但未有討論「取消整個頒獎禮」。目前大會已經通宵緊急開會修改內容，當中以將火焰舞台、大型特效等將會取消。

據韓國電視台JTBC新聞報道，指周潤發和楊紫瓊都不會出席MAMA頒獎禮，報道表示：「2025年MAMA頒獎典禮在距離典禮舉辦地啟德體育場約20公里處發生悲劇後，主辦單位緊急召開內部會議。包括楊紫瓊和周潤發在內的多位本地明星已確認退出頒獎典禮。楊紫瓊是首位獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女演員，週潤發則憑藉《臥虎藏龍》和榮獲奧斯卡最佳外語片獎的《英雄本色》等影片而聞名，他們原定作為頒獎嘉賓出席。鑑於今天早上已有眾多韓國流行音樂組合啟程前往《2025 MAMA頒獎典禮》，全面取消的可能性不大。目前正在討論諸如縮短演出時長等方案。」

據《MyDaily》報道，MAMA事務局表示：「正在按部門迅速討論適當的應對方案，不僅是頒獎典禮相關的官方應對活動運營程序，還有藝人舞台和頒獎等相關事項，也會在仔細審查並整理後迅速傳達。」大會還表示：「向給所有藝人和相關公司帶來困擾而致以歉意，事務局將認真審查討論，準備以最佳的方向進行。」

有指明日（28日）舉行的MAMA，會取消紅地氈環節，並在開場增設默哀儀式，頒獎禮將按計劃錄製，但延後播出。由於楊紫瓊、周潤發等巨星要改期再出席活動十分困難，MAMA的拍攝只能進行大幅度修改。

MAMA舉行網民反應兩極

大會將調整敏感舞台設計及演出流程，有傳女團MEOVV原定演唱《Burning Up》，可能因歌詞引發爭議要取消。另外，大批韓國網民留言指香港發生嚴重的火災，MAMA理應取消，但亦有人稱要衡量海外觀眾的機票及酒店損失。

MAMA 2025丨超強頒獎嘉賓陣容：

