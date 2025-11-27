大埔宏福苑五級火｜楊紫瓊傳將缺席MAMA頒獎禮  發聲為災民禱告：我已心碎

大埔宏福苑昨日（26日）發生嚴重的五級大火，已造成最少55人死亡及多人受傷，包括一名殉職消防員。將於明天和後天（28、29日）於香港啟德主場館舉行的MAMA頒獎禮，即使會照常舉行，但有傳本身當頒獎嘉賓的周潤發和楊紫瓊，或會缺席頒獎禮。而楊紫瓊就剛於IG為大埔宏福苑五級火發聲，表示十分痛心，並為大埔禱告。

大埔宏福苑五級火｜楊紫瓊：我已心碎

楊紫瓊以英文表示：「當聽到大埔傳來的噩耗，我十分心碎。我為哀痛中的家屬、受傷的人們以及所有被這場悲劇帶來影響的人們禱告。衷心多謝消防員、救援隊以及所有在這樣艱難的情況下，挺身而出提供幫助的人們。請盡你所能支持當地的救援工作，並為這些家庭祈禱，願他們在這段難以想像的艱難時期獲得力量、療癒和慰藉。」。楊紫瓊悲天憫文一字一淚，但未有透露是否出席MAMA頒獎禮。

大埔宏福苑五級火｜韓電視台指楊紫瓊缺席MAMA

據韓國電視台JTBC新聞報道，指周潤發和楊紫瓊都不會出席MAMA頒獎禮，報道表示：「2025年MAMA頒獎典禮在距離典禮舉辦地啟德體育場約20公里處發生悲劇後，主辦單位緊急召開內部會議。包括楊紫瓊和周潤發在內的多位本地明星已確認退出頒獎典禮。楊紫瓊是首位獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女演員，週潤發則憑藉《臥虎藏龍》和榮獲奧斯卡最佳外語片獎的《英雄本色》等影片而聞名，他們原定作為頒獎嘉賓出席。鑑於今天早上已有眾多韓國流行音樂組合啟程前往《2025 MAMA頒獎典禮》，全面取消的可能性不大。目前正在討論諸如縮短演出時長等方案。」

大埔宏福苑五級火｜MAMA被指取消紅地氈環節

有指明日（28日）舉行的MAMA，會取消紅地氈環節，並在開場增設默哀儀式，頒獎禮將按計劃錄製，但延後播出。

