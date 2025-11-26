Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜TVB提早播晚間新聞  《帶阿姐看世界》暫停播映  網民：無人開心今日

影視圈
更新時間：22:14 2025-11-26 HKT
發佈時間：22:14 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑五級火全城關注，現時有7座大廈被波及，增至13人死亡多人受傷，亦有1名37歲消房員殉職。大埔大火成為全港市民的焦點，TVB亦於網上，用黑底白字宣布今晚翡翠台節目作出相應調動，《晚間新聞》將提早於十時三十分播映，《帶阿姐看世界》將暫停播映。

大埔宏福苑五級火｜TVB提早播晚間新聞網民叫好

TVB今次靈活調動節目，有網民指「停播對 無人開心今日」、「叫文慧心出黎播」、「希望報完晚間新聞後可以畀大家睇阿姐安仔，中和反個傷感，加上個火警將個傷亡減至最低，平平安安。當然……人命最重要可以理解」；亦有市民在TVB討論區中祝福大埔受影響居民：「希望大家為大埔居民祈福，火燭快熄滅，消防員拯救人員同居民平安，傷亡減到最低」、「災難性事故，祈求火受控，所有前線人員、居民都平安無事」。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍嫲嫲捲烈火漩渦：令人痛心的一天  現場拍下強勁火勢  深切慰問罹難者

TVB公布節目調動。
《帶阿姐看世界》暫停播映。

大埔宏福苑五級火｜謝嘉怡祖母物業牽涉其中

大埔宏福苑五級火仍未救熄，亦有前TVB藝人涉事其中。前香港小姐冠軍謝嘉，今日於IG中表示這場五級火原來牽涉其祖母物業，她於IG發放了大埔五級大火的真實情況，並指出自己眼白白看着祖母的房子被燒光，表示「這真是令人痛心的一天」。

相關閱讀：LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 7座大廈被波及 增至13人死亡多人受傷

