大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍嫲嫲捲烈火漩渦：令人痛心的一天  現場拍下強勁火勢  深切慰問罹難者

現年30歲、前香港小姐冠軍謝嘉怡早前被《東周刊》獨家報道，她正跟一位高大型男正在熱戀，而她之後亦在社交網大方承認戀情，並分享多張與男友的甜蜜合照。不過本身心情大靚的她卻驚聞噩耗，她於IG中表示大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，原來牽涉其祖母物業，她發放了大埔五級大火的真實情況，並指出自己眼白白看着祖母的房子被燒光，表示「這真是令人痛心的一天」。

大埔宏福苑五級火｜謝嘉怡看着祖母房子被燒光

正當全城心繫大埔災情時，謝嘉怡在IG中發布了她在大火現場拍攝的影片，畫面觸目驚心。從影片中可見，熊熊烈火正瘋狂燃燒，而其中一處火光沖天的單位，正是她祖母的家。她心碎地寫下：「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看着奶奶（祖母）的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天」，字裡行間充滿了無奈與悲痛。除了表達自己的悲痛，謝嘉怡亦在社交網轉發火警的救援資訊，心繫其他受影響的居民。希望她與家人能堅強面對，並祝願所有災民能盡快獲得安置與援助。

大埔宏福苑五級火｜傍晚6時22分將火警升級

今日下午2時52分，大埔宏福苑宏昌閣疑因外牆棚架起火，火勢一發不可收拾。由於現場風勢強勁，火苗迅速蔓延，形成一片火海，滾滾濃煙直竄天際，籠罩半空，情況駭人。消防處接報後，因火勢極為猛烈，在短短三小時內，於傍晚6時22分將火警升為五級。

大埔宏福苑五級火｜至今造成多人死傷

現場傳出多響爆炸聲，火勢更波及相鄰的宏泰閣及宏新閣等共5幢樓宇。消防人員出動3條雲梯，不斷向大廈射水灌救，但火勢依然難以控制。這場無情大火至今已釀成至少13人死亡（包括一名消防員）及16人受傷的慘劇。

