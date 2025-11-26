盧海鵬豁達面對生死：越想死越難死 重提精心部署令沈殿霞笑到失禁：專登整蠱佢

現年83歲的《歡樂今宵》元老級成員、香港扮嘢界的鼻祖盧海鵬，其搞笑形象及金句「盧海鵬試咪，金針雲耳蒸滑雞」早已深入民心。在7年前接受「通波仔」手術後，鵬哥已大量減少幕前演出。近日盧海鵬再次提及讓沈殿霞（肥姐）笑到失禁的經典演出，原來盧海鵬為了創造經典，事先花盡心思。另外一直盛傳他健康狀態一般，原來他對生死亦十分豁達。

盧海鵬精心部署成就經典一幕

在香港電視史上，盧海鵬絕對是製造經典笑料的MVP。他重提在《萬千星輝賀台慶1997》當晚，他扮演沈殿霞（肥姐）的愛女鄭欣宜，導致肥姐當場笑至失禁的經典一幕。原來，這一切都在他的精心策劃之中。

盧海鵬刻意整蠱沈殿霞

盧海鵬回憶指，原來是他刻意整蠱沈殿霞。盧海鵬表示，肥姐雖然知道他會扮演欣宜，但一直想提前看造型，鵬哥卻始終三緘其口，故意不透露任何細節。他只是敷衍地說「就像其他小女孩」，然後在出場前火速換上一襲粉紅色連身蛋糕裙，戴上假髮和蝴蝶結頭飾。結果，當他以欣宜的經典造型登場時，完全不知情的肥姐被這突如其來的「驚喜」弄得措手不及，當場笑到無法自控，甚至失禁。正是因為盧海鵬的「不露口風」，才成功造就了這個至今仍讓觀眾津津樂道的經典場面。

盧海鵬：《歡樂今宵》搵唔到大錢

作為《歡樂今宵》的台柱，盧海鵬在趣劇《蝦仔嗲哋》中，以「矇豬眼」的經典形象突圍而出，原來好多押韻的無厘頭金句都是演員們的即場創作。盧海鵬指，本來是有劇本，但因為很多都不好笑，所以索性自己再度。他更承認，比周星馳更早開創了「無厘頭」的表演風格。雖然成為《歡樂今宵》台柱，但盧海鵬卻指在這節目中賺不到大錢。他指拍一日電影就有五百蚊，但在電視台一個月才五百，真正的財富是靠拍電影累積的。

盧海鵬豁達面對生死

盧海鵬於2018年因心臟問題接受了「通波仔」手術。如今他表示自己狀態很好，大家毋須擔心。令人敬佩的是，他從79歲起堅持跑步至今，即使右眼失明也從未間斷。他分享自己的養生之道是不煙不酒。至於酒，他笑言當年嚐過第一口後覺得不好喝，便發誓終生不碰。對於人生，鵬哥如今抱持著一種豁達的態度，認為最緊要「食得瞓得玩得」，而談到生死，他更是看得通透，他只希望自己不要那麼快死，指到了他這個年紀，很多事情都說不定。即是越想死，也並非那麼易死，故此別自怨自艾讓自己辛苦。

