Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧海鵬感激古天樂多年默默支付醫藥費 憶周潤發、吳孟達藝訓班往事

影視圈
更新時間：17:45 2025-11-22 HKT
發佈時間：17:45 2025-11-22 HKT

資深藝人盧海鵬（鵬哥）近日接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問，細說入行40多年的點滴，並在大氣電波公開向古天樂致謝。鵬哥透露多年來受糖尿病困擾，更因併發青光眼導致右眼失明，戚美珍和苗僑偉曾多次陪他四出求醫。後來他要接受「通波仔」手術，當古天樂得悉情況後，義不容辭地為他支付醫療費用，雖然鵬哥獲保險公司賠償後已如數歸還，但七、八年來每次覆診都未被收費，至近年才得悉原來是古天樂一直默默為他承擔後續的所有醫療開支，「我起初以為是戚美珍和苗僑偉幫忙，直到他們否認後，我才在經理人公司職員口中得知是古仔（的心意）。期間，我們有見面，但他十分客氣，隻字不提。」鵬哥坦言感激在心，卻始終未有機會親自向古天樂道謝：「因為他也不知道我已得悉此事。」

29歲才成功入選藝訓班

回顧70年代入行的經歷，鵬哥形容是「時也運也」，他早在1971年曾報考電視台的藝員訓練班，無奈因超齡遭到拒絕。直至1973年，電視台破格將年齡上限放寬至35歲，才讓當時29歲的他成功入選，與周潤發、吳孟達、林嶺東、伍潤泉等人成為同期學員。鵬哥憶述當年擔任班長，曾提醒習慣穿背心、拖鞋上課的周潤發要注意儀容，亦勸勉吳孟達無須刻意裝作斯文。談及故人，鵬哥感觸良多：「阿達咁快就走咗……千萬不要忽視身體健康。」

感恩觀眾多年來支持

鵬哥早前透露曾一度被算命師斷言難以跨過79歲大關，所幸在周潤發的鼓勵下，他開始跑步鍛鍊，身體狀況好轉。至於即將舉行的演出會否邀請「跑友」上台支持？他賣關子地表示未有定案，但「一定會有人上台」。雖然即將踏入84歲高齡，但鵬哥依然精神奕奕，他感恩觀眾多年來的支持與喜愛：「後生仔見到我，仍然會說『盧海鵬試咪』，我真的很開心！」車淑梅笑問他上鏡會否化妝？鵬哥即時拋出金句：「唔係猛龍唔過江，盧海鵬拍戲唔化妝！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前