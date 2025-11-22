盧海鵬感激古天樂多年默默支付醫藥費 憶周潤發、吳孟達藝訓班往事

資深藝人盧海鵬（鵬哥）近日接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問，細說入行40多年的點滴，並在大氣電波公開向古天樂致謝。鵬哥透露多年來受糖尿病困擾，更因併發青光眼導致右眼失明，戚美珍和苗僑偉曾多次陪他四出求醫。後來他要接受「通波仔」手術，當古天樂得悉情況後，義不容辭地為他支付醫療費用，雖然鵬哥獲保險公司賠償後已如數歸還，但七、八年來每次覆診都未被收費，至近年才得悉原來是古天樂一直默默為他承擔後續的所有醫療開支，「我起初以為是戚美珍和苗僑偉幫忙，直到他們否認後，我才在經理人公司職員口中得知是古仔（的心意）。期間，我們有見面，但他十分客氣，隻字不提。」鵬哥坦言感激在心，卻始終未有機會親自向古天樂道謝：「因為他也不知道我已得悉此事。」

29歲才成功入選藝訓班

回顧70年代入行的經歷，鵬哥形容是「時也運也」，他早在1971年曾報考電視台的藝員訓練班，無奈因超齡遭到拒絕。直至1973年，電視台破格將年齡上限放寬至35歲，才讓當時29歲的他成功入選，與周潤發、吳孟達、林嶺東、伍潤泉等人成為同期學員。鵬哥憶述當年擔任班長，曾提醒習慣穿背心、拖鞋上課的周潤發要注意儀容，亦勸勉吳孟達無須刻意裝作斯文。談及故人，鵬哥感觸良多：「阿達咁快就走咗……千萬不要忽視身體健康。」

感恩觀眾多年來支持

鵬哥早前透露曾一度被算命師斷言難以跨過79歲大關，所幸在周潤發的鼓勵下，他開始跑步鍛鍊，身體狀況好轉。至於即將舉行的演出會否邀請「跑友」上台支持？他賣關子地表示未有定案，但「一定會有人上台」。雖然即將踏入84歲高齡，但鵬哥依然精神奕奕，他感恩觀眾多年來的支持與喜愛：「後生仔見到我，仍然會說『盧海鵬試咪』，我真的很開心！」車淑梅笑問他上鏡會否化妝？鵬哥即時拋出金句：「唔係猛龍唔過江，盧海鵬拍戲唔化妝！」