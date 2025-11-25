東張西望丨荃灣元朗兩院舍涉虐老？影片揭職員換片期間出力撳長者一部位 負責人震怒：不能接受

TVB節目《東張西望》今晚（25日）播出震撼内容，兩名分別來自荃灣及元朗安老院的前職員，稱因不忍院內長者所受之不人道對待，決定向上節目報料，揭發院舍一連串疑似虐老及管理混亂的內幕。涉事院舍負責人、圓玄學院副主席湯修齊亦有受訪作出回應。

前職員控訴院友遭粗暴對待

根據其中一位前職員「阿X」提供的片段，荃灣一間津助安老院的一名女院友在更換尿片時，竟被護理員用手指強力按壓人中及捂住嘴巴，婆婆痛苦掙扎，不斷發出「哎唷」的聲音，雙手更被職員粗暴對待，遭大力「彈手指、捏手指」，場面令人驚訝。該名婆婆看來完全無力反抗，只能發出陣陣哀鳴。

另一位前職員「阿Y」則指控元朗一間安老院，有職員用布條將一名瘦弱院友的雙腳綑綁於床尾，使其動彈不得。對於院舍的做法，阿Y表示：「於心何忍，我覺得好冇良心囉！」

疑為避巡查將長者「走鬼」？

除了虐待行為，阿Y更指控院舍疑似為謀取暴利而超額收容。她指出，有院友即使已支付床位費用，仍會被要求「走鬼」，臨時搬到雜物房或物理治療室的帆布床。當院舍收到風聲，得知社會福利署（社署）將前來巡查時，便會特意將無親無故，或親人居於海外的院友搬到大廳，再將房門的名牌換成本應住在該床位的院友名字，以圖瞞天過海。阿Y表示，這種超收情況在院舍每層樓都有發生，涉及十多二十人。

《東張西望》現場直擊

《東張西望》攝製隊就事件分別到兩間涉事安老院對質。元朗院舍的職員對所有指控，包括綁腳、超收床位等一概否認，表現得毫不知情，更一度下逐客令。其後，該院舍透過律師發出書面回覆，稱絕不容忍及嚴禁對院友作出任何肢體、言語侮辱、傷害及偷竊行為，並強調約束物品只會在合資格醫護人員建議下使用。

至於荃灣的津助安老院，職員起初亦否認有虐老情況，但在記者展示影片後，職員承認片中是其院友，但辯稱按壓人中是「中醫急救手法」，只會在緊急情況如院友昏迷時使用。而涉事院舍負責人、圓玄學院副主席湯修齊在接受訪問時，表示對事件感到十分痛心，強調有關行為「絕對不能接受」，表示已將涉事員工即時停職，並已報警及通報社署，同時成立由專家及獨立人士組成的調查委員會跟進，並已安排醫生、職業治療師等為長者進行身心檢查。

社署跟進發勸喻信

社會福利署回覆《東張西望》時表示，高度重視事件，安老院牌照事務處正嚴肅跟進，並已到兩所院舍進行突擊巡查。社署發現荃灣的安老院在協助住客使用尿片的護理程序欠妥善；而元朗的護理中心在評估住客需要、使用約束物品種類和備存紀錄、藥物管理等方面亦有欠妥善。牌照處已向兩所院舍發出勸喻信，並會加強監管及跟進其服務改善情況。