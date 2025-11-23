陳家樂帶病試鏡 靠頹態中選 廖子妤演繹腦麻患者情慾高難度丨名人雜誌

陳家樂和廖子妤在英皇新戲《像我這樣的愛情》中有不少突破演出，陳家樂自爆導演本來沒想過用他，加上自己當時身體狀況很差，即使有試鏡機會都打定輸數，「我的右眼突然出問題爆血，逼到眼球差點凸出來，雖然最後不用做手術，但在藥物的作用下，令我的身體和精神狀態都處於最差狀態的情況，當時試鏡後都打定輸數，誰知導演就因為這次見面，覺得我與角色的距離近了一些，願意給我機會去試。」撰文：黃佩麗 攝影：羅安強

陳家樂和廖子妤在新作《像我這樣的愛情》中都有突破性演出，更獲觀眾好評。

陳家樂和廖子妤在片中有不少親熱戲份，二人演出時沒甚麼，但在大銀幕看到也覺衝擊很大。

陳家樂和廖子妤早前合作英皇新戲《像我這樣的愛情》，廖子妤飾演的阿妹天生患有腦性麻痺，性格卻異常樂觀，在朋友推薦下接觸到一個專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識了由陳家樂飾演的性義工阿健，二人在各自的困難下尋覓愛情。

電影早前在東京電影節和香港亞洲電影節中放映，獲觀眾大讚二人的演出入木三分，其中廖子妤在拍攝前亦花了不少時間了解腦性麻痺患者的言行舉止與日常生活的情況，她表示對性義工題材很感興趣，當聽到導演譚惠貞在籌備這個題材的電影並尋找演員時，曾向公司提過想做，後來知道他們想找新演員，覺得自己未必附合要求，就擺低件事。誰知早2年拍劇時，竟收到劇組問她有無興趣，她才知道電影仍未開拍，即時一口答應。

陳家樂試過自覺做不到導演要求，回家對住太太崩潰大喊。

廖子妤早在電影籌拍時已感興趣，後來聽聞劇組想搵新演員就作罷，幸好最終角色還是落在她手上。

先了解腦麻患者難處

廖子妤說：「答應後才知2、3個星期後就開鏡，擔心劇集未煞科未能配合新戲開鏡，幸好最後處理好檔期問題，之後我去見導演，聽她講故事，聽完後還問我接不接，當下很愕然反問『我不是答應接嗎』，原來他們怕我聽完故事會被嚇怕，覺得很難做而拒絕，但我之前只知題材不知內容就好想做，聽完後就更想試，我的性格是先答應再考慮其他，我都怕做不到，但更怕無機會。」

落實後就是一連串的功課時間，與導演溝通角色的傷殘程度，加上電影有與性有關的情節，要如何表達殘障人士的性興奮更是雙重難度，「就算是正常人演性興奮都好難，我仲要是演一個腦麻的人有性慾的感覺，是好大的挑戰和難度，所以我都是還原基本步，了解他們的日常生活和難處，點拎起一隻杯一枝筆，完成角色的初步解構，我才開始去想性興奮或親熱鏡頭要點處理。」

電影早前更在東京國際電影節上放映，獲得不俗迴響。

陳家樂則扮演為殘疾人士提供性服務的性義工阿健。

廖子妤在片中扮演性格樂觀的腦性麻痺患者阿妹。

試鏡前打定輸數

陳家樂在戲中是健全人士，難度卻不比廖子妤少，他表示一看完劇本就很喜歡，但他不是導演的男主角名單之一，因導演覺得他的形象與角色有距離，但當導演開始找男演員時，同事為他爭取了試鏡機會，卻遇上了他身體狀況最差的時候，他說：「我的右眼出現問題，腦神經和眼之間有個位出現了問題，成隻眼都滲血，啲血逼到眼球差點突出來，很核突，睇了醫生幾個月，瞓了幾晚醫院，但都不知道原因，由於出血位置很危險，最後用藥物治療，沒有做手術，但食藥就令我失眠，人亦變得很叫浮腫，當時連出門口都不敢，怕見人，精神狀態好差，那時基本上無乜見人和工作，只做一些不能更改的工作和試鏡，但所有試鏡都失敗，所以這次都打定輸數，誰知導演見完我後，反而覺得我和角色的距離近了，值得比機會我去做這個角色，令我重拾信心。」

廖子妤飾演的阿妹雖樂觀積極，卻始終為身體不由自主而苦惱。

廖子妤為了演繹角色，特別訪問了腦性麻痺患者，了解他們的生活和難處。

阿妹遇上阿健，兩個受傷的靈魂相遇漸生情愫。

演員不需收埋陰暗面

陳家樂又感謝《像》片監製關錦鵬的開導，指那時很擔心自己日後不能再拍戲，關錦鵬叫他不用擔心，認為他平時開心樂天的形象只是其中一面，作為演員可以有很多不同的面向，不需要收埋這個陰暗面，應該要好好擁抱，要好好記低這種不安的狀態，或者日後有機會可攞出來用，「我聽完後真的有點釋放咗，就算之後盲了或單眼都可以做演員，我不應該因爲這些事放棄做演員的決心。」

廖子妤笑指與陳家樂演親密戲比較沒壓力。

平時跟他相處亦沒有安全距離。

拍檔相處沒安全距離

陳家樂和廖子妤在戲中有親密戲，陳家樂更有露股場面，他們都表示接拍前已知尺度，廖子妤直言拍攝時感尷尬，雖拍過不少親熱戲，但每次都很緊張，笑謂年紀大，心臟不太能承受，尤其是怕親密對手是一些原本已經認識的人，幸好今次的對手是陳家樂，笑他平時相處沒有安全距離，但行為舉止不會令人反感，所以與他拍攝親密鏡頭時沒有太多反彈，雖然初時也會緊張到心跳加速，但習慣之後就很安心。

陳家樂則指拍攝時沒有感到尷尬，反而早前在東京電影節首次在大銀幕欣賞時就很尷尬，「拍攝時很投入，沒有想太多，而且你又不會睇到自己點做，就算當時有甚麼露出來都是廖子妤一個睇到，所以壓力在她身上，哈哈。」廖子妤指已經沒有這場戲的印象，她笑說：「我以為我有望到，但原來人類經歷好大的衝擊時會喪失記憶，可能正是因為畫面太衝擊，我竟然忘記這個要畢生難忘的畫面。」

陳家樂指太太連詩雅好開明，拍攝前向她交代會做甚麼，就不會亂呷醋。

廖子妤與男友盧鎮業都尊重彼此的工作，不會因為親熱戲而呷醋。

拍親熱戲無懼伴侶呷醋

至於可會因為親密戲而不讓另一半入戲院欣賞？他們都說不會，廖子妤表示與男友盧鎮業都是演員，尊重各自的工作。陳家樂也表示拍得就預了給人看，不怕太太連詩雅會呷醋，但事前都有擔心會被太太罵，「我們都好知對方喜歡甚麼，她應該都不會鬧我，她知我喜歡表演，不會妨礙我或俾我太多壓力，我和她由拍拖到結婚，都有好多次拍感情戲，最重要是拍之前向她交代會做甚麼，而不是等電影上映後才讓她看到。（做了爸爸要考慮接戲尺度？）不會，不怕女兒長大後會看這套戲，會與她解釋爸爸是演員，不想因為爸爸的身份局限自己。」

片中有不少情緒戲，二人都放盡去演，笑言都渴望聽到導演講good take。

二人拍攝親熱戲份時都投入角色，沒有想太多。

渴望導演一聲Good Take

陳家樂接着表示，作為演員就要將最好的自己攞出來，他和導演都希望做到最好，記得拍攝一場情緒戲時，因拍攝已超時，整個劇組都很大壓力，大家都很趕時間，他見導演在看playback時皺眉頭，但就向他表示「OK，夠，剪到嘅」，令他自覺達不到導演要求，回家後情緒低落，當太太關心他時，即令他崩潰大喊，後來導演提議重拍，他很開心導演讓他有機會重拍，而今次終於聽到導演講good take。廖子妤亦表示最想聽到導演講good take，但現在的拍攝環境，難以讓他們有很多嘗試的機會和時間，她說：「在可以的情況下，如果覺得自己做得未夠好，都會要求導演比我做多次，試過做6個take，第6個才是最好，如果在第3個就收貨，就遇不到第6個，所以希望拍戲有多些製作費，讓我們試到搵到這個寶藏take為止就好了。」

