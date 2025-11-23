金童丨張家輝驚喜捧場陪老友張繼聰謝票 連續2天成港產中文片冠軍

張家輝為支持好友張繼聰苦心鍛鍊金童的成果，昨晚 他專程亮相 《金童》特典場，跟好兄弟阿聰攜手謝票，前日電影公司一出post公布，門票即秒殺售罄，可見兩人威力無窮。

家輝爆阿聰「打假波」

家輝的出現不但全場歡呼，還妙語連珠當眾解構阿聰「打假波」練出來的朱古力身材。由周五開畫至周六日，阿聰已謝票超過30埸，士氣高昂。太太謝安琪更充當謝票場MC，為現場增添氣氛。囡囡kakaball、囝囝張瞻也跟家人一齊入戲院睇戲，支持daddy、以及電影《金童》。

《金童》超過150萬

電影《金童》21號上映至今，截至今早10點，實時票房已過150萬，連續2天成為港產中文片冠軍。

《金童》講述在十年前的拳擊界，張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場意外失去了自由。十年後，他刑滿出獄，遇上他從未見面的親生兒子方圓（劉皓嵐 飾）。為了得到方圓母親 （李佳芯 飾）的遺產，需要與方圓一起生活。張力面臨生活困境與情感糾葛，令他的生活再次翻轉。在父子間的矛盾與和解中，張力逐漸找到自己的使命，面對過去在擂台上的陰影，決意再次重拾拳擊夢想，並努力成為兒子的榜樣。