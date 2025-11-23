陳慧嫻忙巡演不會任《中年4》評判 自爆與陳豪有秘密 未見過曾比特六嚿腹肌

入行多年的陳慧嫻（慧嫻）首次到馬場擔任演出嘉賓，她表示正忙於巡唱，將會忙至明年尾，雖然忙但她卻感到很開心，這輪巡演的地方和城市有很多都從未到過，所以會提早一天到當地順道旅遊，由於她很鍾意歷史，可以看到一些古蹟令她感到很開心。

不知道曾比特有腹肌

問到可會擔任《中年好聲音4》節目評判？她表示上一輯《中年好聲音3》因商演已經要請假，現在忙於巡演，若要請假會感到不好意思，所以不會。但慧嫻卻十分留意時下的新歌手，但要說的話當然是點選自己公司的新歌手曾比特，因對方早前擔任她佛山的演唱會嘉賓，過往雖然同屬環球唱片公司，但從未碰面，這次合作首次碰面，令慧嫻覺得他好玩、可愛，唱歌又好，更說：「很希望他可以得償所願，得到自己想要的東西，而且全公司也很撐他，我也很支持他，希望他未來大紅大紫，（有沒有摸一摸他那六嚿腹肌？）上次我不知道，因為他沒有展示給我看，可能還未練成，上次可能只得四嚿腹肌，哈哈！」

抽空欣賞Gin演唱會

另一位令慧嫻很支持的就是Gin Lee，慧嫻知道她入行多年，感到她應該在樂壇擁有重要地位，希望她明年2月舉行演唱會可以大放光芒，給予大家一個不一樣的Gin Lee，屆時慧嫻也會抽空去欣賞她的演出。此外，慧嫻在合照時與陳豪傾密偈，因而泄露出2人好友關係，慧嫻表示與陳豪之間有秘密，問到是否因為大家是鄰居？慧嫻卻不願透露太多，只大讚賞陳豪那間屋很靚，笑指自己因為不執屋，所以家中很亂。