唐詩詠曾拒絕阿Bob介紹醫生 沒有羨慕翠如當媽媽：單身好舒服 生意難做麵包店不打算開分店

唐詩詠今日（23日）在馬場場內開設麵包攤檔，現場除了遇上同一擺攤檔的陳豪外，亦碰上擔任表演嘉賓的蘇志威，令她回想起初出道拍攝劇集《心花放》時，蘇志威和陳豪嘴劇中飾演她的哥哥，3人能在活動上重聚令她感到很開心。

陳豪、唐詩詠傾生意經

陳豪與唐詩詠順道傾生意經，唐詩詠表示生意難做，要多加創意，所以2人會傾合作，「我其中一款麵包餡就是用陳豪的咖啡豆做的。」問她有否打算開分店？她表示暫時不會，想先做好自己的麵包店。眼看陳豪因為租金高昂而被迫結業，她大有同感，逆市中經營生意困難，希望業主會減租，因為租金佔大部份，減少少能讓小企業容易過度難關。

享受規律生活

離開TVB後的她近年生活寫意，經常在社交平台分享跑步及旅遊樂趣，她表示，20多年經歷忙碌拍戲日子，現在很享受規律的生活，可以多了解自己的需要。不過，她表示不會放棄幕前工作，並洽談劇集和舞台劇工作，預計將於明年演出，現時正揀劇本，要視乎角色是否適合。

翠如需要「Me Time」

早前相約跟老友黃翠如同遊日本的唐詩詠說，翠如知道她去日本旅行表示也想結伴一起，及後翠如突然買了機票，便一起同行享受美食及花時間去買嬰兒用品。她說：「我知道她很需要這個自我時間，我們也很久沒有試過兩個人傾偈，因此那幾天傾了很多東西。」問到可有羨慕翠如當人妻和媽媽？唐詩詠指現在單身好舒服，雖然不用拍劇，但也不代表可以認識到新朋友，她表示以前Bob(林盛斌)久不久便會來電，說介紹醫生給她，不過她全數沒有出席，因她只喜歡偶遇，刻意介紹的感覺欠佳，「Bob這一年也沒有再致電給我，相信他已經放棄了。」