師承紅線女資深女星患子宮癌無法再生育 近年腸穿窿險死 提早分身家：好過我走咗佢哋爭

資深粵劇名伶南鳳，入行超過六十年，近日接受鍾慧冰的網上節目訪問，罕有地詳述了近年來的健康狀況。南鳳坦言自己百病纏身，更曾因一場大病在生死邊緣徘徊，從而頓悟人生，一反傳統提早將財產分配給兩名兒子。

南鳳大病一場悟人生無常

年過70歲的南鳳，在節目中透露曾經歷兩次大病，近年身體狀況亦欠佳。南鳳表示：「生完兩個BB之後子宮癌，咁就做咗好大手術，唔可以再生第三個BB，呢個係一個缺憾。」近來最驚險的一次是突發性腸穿窿，導致腹膜炎，需緊急進行大手術，直言差點無命。她憶述：「當時正值疫情，住院一個多月，沒人能探望。在ICU住了兩天，真是徘徊在生死邊緣。」至於腸穿窿原因，她表示不知原因，醫生只告知她，年紀漸長，身體機能下降是正常事。而這場大病令她深刻體會到人生的無常，也改變了她對身後事的看法。

南鳳反傳統提早分身家

經歷生死關頭後，南鳳做了一個非常前衛的決定——提早分配財產。她直言：「與其等我雙眼一閉後他們（兒子）為錢財爭執，不如趁我還在，分給他們。我留一些夠自己用就好了。」她認為，與其讓子女等自己離世後才繼承，不如在他們有需要時就給予幫助，這份豁達與開明，令人敬佩。

南鳳師承南紅、紅線女

談及超過一甲子的演藝生涯，南鳳笑言當初入行是為了「不用做功課」，後來才發現學戲的艱辛。她師承王粵生，並尊稱南紅為師姐。她的藝名「南鳳」亦是由師姐南紅所取，寓意師承紅線女的「紅派」。她曾跟隨林家聲的「頌新聲劇團」十年，從二幫花旦做起，逐步奠定其在粵劇界的地位。她表示，自己從未想過要超越前輩，只希望能做好本份，守住二幫花旦的位置，沒想到最終也能擔正成為正印花旦。

儘管年事已高，並經歷大病，南鳳對粵劇的熱誠從未減退。她表示，病癒後反而更珍惜踏上舞台的機會，因為演出和教學能讓她保持精神，對身體康復更有幫助。她透露，明年將於戲曲中心有演出，繼續為戲迷獻藝。

