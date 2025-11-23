陳豪魔音笑聲被瘋傳自覺適合拍喜劇 商演演唱墜機版《歲月如歌》：一定唱返起架機

陳豪今日（23日）到馬場開設咖啡攤位款待馬迷，他透露去年也在馬場開設攤位而唐詩詠的麵包攤位則在對面，今年變成2人的攤位在旁邊，問到可有打算與唐詩詠合作開咖啡麵包店？陳豪表示沒有，因她有生意的方向，而自己也有固定品牌，有機會也可以 Crossover期間限定合作。

魔音笑聲屬真情流露

早前台慶演出完畢的陳豪，事後受訪時他的魔音笑聲被網民瘋傳，陳豪表示自己這把笑聲已是很久的事，連自己也遺忘了，「要逼我再拿出來，七旋斬！」網民指他是演技好又搞笑？陳豪聞言即時發出其魔音笑聲，之後他說：「又不是，是真情流露，其實我一直都是這樣，我是古靈精怪，（觀眾很鍾意你的笑聲，可會研究搞笑題材劇集？）這意見很好，可以跟監製研究一下。」他又指近年拍攝的劇集大多較為正經，因搞笑題材或劇本也很少，還記得過往與監製劉家豪合作的劇集大多是搞笑，「我其實是一個很適合拍喜劇的演員，本身腦海天花龍鳳，做事又古靈精怪，本身就是一個笑柄，哈哈！坦白講我是鍾意喜劇，我的笑聲是開懷大笑，這暴露了我的好處出來，哈哈！」他又慶幸自己的子女沒有遺傳了他的魔音笑聲，否則會被同學笑餐飽。

歌唱上曾擁標榜成績

問到陳豪在家可有和孩子們一起唱歌？陳豪表示，自己會教小朋友唱歌，並透露孩子們鍾意時下外國流行曲，在教孩子唱歌方面，陳豪笑言：「在旋律上我是有些功底的，我曾經在歌唱上拿過獎，所以我曾經也擁有過標榜成績，（何時再推出新歌？）我不敢說，做人不要這麼過份，自己也唱過很多劇集歌曲，遲些也有一些商演要演唱，請大家多多留意，（不會出現「墜機版《歲月如歌》」吧？）我一定唱返起架機，這成為我首要任務。哈哈！」