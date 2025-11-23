Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳豪魔音笑聲被瘋傳自覺適合拍喜劇 商演演唱墜機版《歲月如歌》：一定唱返起架機

影視圈
更新時間：20:15 2025-11-23 HKT
發佈時間：20:15 2025-11-23 HKT

陳豪今日（23日）到馬場開設咖啡攤位款待馬迷，他透露去年也在馬場開設攤位而唐詩詠的麵包攤位則在對面，今年變成2人的攤位在旁邊，問到可有打算與唐詩詠合作開咖啡麵包店？陳豪表示沒有，因她有生意的方向，而自己也有固定品牌，有機會也可以 Crossover期間限定合作。

魔音笑聲屬真情流露

早前台慶演出完畢的陳豪，事後受訪時他的魔音笑聲被網民瘋傳，陳豪表示自己這把笑聲已是很久的事，連自己也遺忘了，「要逼我再拿出來，七旋斬！」網民指他是演技好又搞笑？陳豪聞言即時發出其魔音笑聲，之後他說：「又不是，是真情流露，其實我一直都是這樣，我是古靈精怪，（觀眾很鍾意你的笑聲，可會研究搞笑題材劇集？）這意見很好，可以跟監製研究一下。」他又指近年拍攝的劇集大多較為正經，因搞笑題材或劇本也很少，還記得過往與監製劉家豪合作的劇集大多是搞笑，「我其實是一個很適合拍喜劇的演員，本身腦海天花龍鳳，做事又古靈精怪，本身就是一個笑柄，哈哈！坦白講我是鍾意喜劇，我的笑聲是開懷大笑，這暴露了我的好處出來，哈哈！」他又慶幸自己的子女沒有遺傳了他的魔音笑聲，否則會被同學笑餐飽。

歌唱上曾擁標榜成績

問到陳豪在家可有和孩子們一起唱歌？陳豪表示，自己會教小朋友唱歌，並透露孩子們鍾意時下外國流行曲，在教孩子唱歌方面，陳豪笑言：「在旋律上我是有些功底的，我曾經在歌唱上拿過獎，所以我曾經也擁有過標榜成績，（何時再推出新歌？）我不敢說，做人不要這麼過份，自己也唱過很多劇集歌曲，遲些也有一些商演要演唱，請大家多多留意，（不會出現「墜機版《歲月如歌》」吧？）我一定唱返起架機，這成為我首要任務。哈哈！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前