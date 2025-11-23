Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮德倫想為世界人口出一分力 接受領養支持舒淇決定 : 佢話事 讚太太做導演成熟從未質疑能力

影視圈
更新時間：18:45 2025-11-23 HKT
發佈時間：18:45 2025-11-23 HKT

馮德倫今日（23日）到灣仔出席活動，他指小時候也有存籃球卡，但笑言存的卡大多都沒升值，長大後也有存動漫卡，他指這些都是慳位的活動，所以太太舒淇沒有詐型。

馮德倫避談是否繼續造人

舒淇早前為宣傳電影《女孩》接受Do姐鄭裕玲訪問時提到曾為了備孕停工一年調養身體，但懷孕一事仍然沒有聲氣，馮德倫指剛從內地作回港，自己也是從同事口中得知，問到現在有何打算？他說：「我都唔會話有咩問題嘅，我覺得而家個世界都甚亂，有好多人都覺得呢個世界咁亂就唔好生小朋友，但我自己個睇法又唔係咁，如果個個睇法都係咁，人類會滅亡，我覺得如果可以都應該出返分力，（舒淇話考慮領養，你接唔接受？）點會唔接受？（有冇傾過呢個話題？）唔需要同我傾，佢話事，佢講嘅就算㗎喇，所有嘢都係佢話事㗎！」至於現在是否仍然努力繼續造人？馮德倫即扯開話題表示「領養唔使太努力」。

形容舒淇是「演員導演」

對於早前去捧太太執導的《女孩》場，馮德倫大讚太太第一次做導演非常之成熟，會形容她是一個「演員導演」，因她做演員很優秀，所以很理解如何激發演員的情緒，又指新演員和小朋友很難處理，再加上要令他們演到自己心目中的演法，認為舒淇這方面確實做得很好，提到舒淇曾表示被老公質疑過能力，馮德倫即說：「冇，一定冇，冇質疑，邊有？當初佢比份嘢（劇本）我睇，我話好薄又冇對白，呢個係咪完整劇本？跟住佢就話藝術片呢啲你睇唔明，我點會質疑佢！」對於票房方面似未如預期，馮德倫指這種文藝兼藝術片，沒可能要求票房會很好，但現在在國際上有得獎已非常之成功：「呢個世界冇話你贏晒！」另外，馮德倫指稍後將會有很多關於動漫的工作，而且會有很多種類，希望大家到時候支持。

