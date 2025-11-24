前港姐冠軍「百億老公」入境有麻煩？3度受阻撓被請落車 曾自爆跟佘詩曼錯過了關係

前港姐冠軍翁嘉穗的丈夫，身家百億的富商鄔友正，近日在社交平台上自爆於入境澳門時被關員阻撓，三度被海關人員「請」下車，事件一度引起在場人士的揣測，究竟這位商界猛人所犯何事，竟在海關面前連番受阻？

鄔友正入境澳門三被阻撓

正當大家以為鄔友正是否因攜帶違禁品而需接受調查時，他本人終於在網上解開謎底。原來，根據中國海關的規定，只有年滿70歲的長者才有過關時免下車的優待。然而，現年71歲的鄔友正，卻因為樣貌看起來比實際年齡年輕太多，海關人員曾三次懷疑他是否符合資格，遭關員質問「為何不落車」。

鄔友正被請下車感開心

鄔友正笑言，有海關人員甚至說他看起來只有40多歲，更向他請教保養心得。對於這場「美麗的誤會」，他非但沒有動怒，反而比賺大錢更高興，笑稱自己「返老還童」。他表示，如果是朋友稱讚他年輕，可能只是客套話，但出自幾位不同海關人員之口，那肯定是「事實」了！

鄔友正爆跟佘詩曼「錯過了關係」

鄔友正雖然年過70，但卻活力充沛嗜好極多，早前更參與《中年好聲音4》海選，可惜卻未能入選百強。於較早前他又大爆跟佘詩曼「錯過了關係」，他曾表示佘詩曼與翁嘉穗是同屆港姐三甲，當年旗下品牌是港姐贊助商之一，因此曾與佘詩曼合作。鄔友正曾表示：「佘詩曼選港姐後第一個廣告，是拍海馬牌枕頭！當時廣告裏我自編了一句：好似佢咁紅到發紫！後來真的應驗了我的說話，佘詩曼真的紅到發紫！可惜我錯過了！因為我的競爭對手，請了佘詩曼做代言人，而且年年續約！所以之後我再沒有機會請佘詩曼拍廣告」。而他透露近日「公司同事在新聞女王發佈會碰見佘詩曼，難得佘詩曼問候我」，他表示「好開心佢還記得幾十年前的老朋友」。

